Trump trata de sofocar el incendio por las nuevas revelaciones del caso Epstein: «No caigáis en la trampa»

Tras filtrar los demócratas tres emails, los republicanos les envían 23.000 documentos relacionados con la investigación del empresario fallecido

Una supuesta carta obscena de Trump a Epstein de 2003 aviva el escándalo que consume al presidente de EE.UU.

Trump había marcado distancia de Epstein en los últimos años, con el que mantuvo una amistad en el pasado
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El segundo mandato de Donald Trump no está escaso de controversia –desde el perdón a los procesados por el asalto al Capitolio hasta el despliegue del Ejército en ciudades– pero pocos asuntos preocupan tanto al presidente de EE.UU. como las revelaciones de su ... relación con Jeffrey Epstein, el malogrado financiero neoyorquino, y sus fechorías sexuales: impactan de lleno en sectores leales de su electorado.

