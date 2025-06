Trump dice que es «posible» que EE.UU. se implique en los ataques a Irán

Donald Trump renovó este domingo sus exigencias a Irán e Israel de que lleguen a un acuerdo, en medio de un recrudecimiento de los ataques entre ambos países que amenaza con una desestabilización profunda de Oriente Medio. Y, después de haberse distanciado de ... la operación israelí que abrió las hostilidades, deslizó que es «posible» que EE.UU. intervenga en la crisis.

«No estamos implicados en ello», defendió Trump sobre el conflicto, en el que su diplomacia ha insistido en que la acción de Israel fue unilateral. «Es posible que nos impliquemos», advirtió inmediatamente después, en una entrevista con la cadena ABC News.

Trump decía esas palabras después de asegurar unas horas antes desde su red social que «EE.UU. no ha tenido nada que ver con el ataque a Irán de esta noche», en referencia al ocurrido en la madrugada del domingo. Y repitió las advertencias hechas en días anteriores: «Si somos atacados de cualquier manera por Irán, el poder total de las fuerzas armadas de EE.UU. descenderá sobre vosotros a niveles nunca vistos antes».

Noticia Relacionada Videoanálisis | El corresponsal de ABC Javier Ansorena, testigo de la protestas contra Trump Javier Ansorena Las manifestaciones han sido alentadas por una coalición de activistas, sindicatos y organizaciones de derechos civiles

El presidente mantuvo su posición diplomática doble para estos casos: la amenaza militar y el optimismo sobre el acuerdo diplomático: «Podemos llegar fácilmente a un acuerdo entre Irán e Israel y acabar con este conflicto sangriento».

«Alcanzaremos la paz pronto entre Israel e Irán», escribió poco después en otro mensaje. «Se están produciendo muchas llamadas y reuniones. Yo hago muchas y nunca me lo reconocen. Pero está bien, la gente lo entiende», añadió.

En el mismo mensaje, pronosticó que Irán e Israel llegarán a un acuerdo «igual que el que yo conseguí que hicieran India y Pakistán», aseguró sobre un conflicto de entidad menor al que ahora afecta a Oriente Próximo. «Y en mi primer mandato Serbia y Kosovo también estaban muy calientes«, añadió «y yo lo paré». También mencionó las tensiones entre Egipto y Etiopía por una disputa sobre una presa hidroeléctrica etípoe que puede afectar al Nilo. «Hay paz, al menos por ahora, gracias a mi intervención», defendió.

Un mundo agitado por conflictos bélicos

Las palabras de Trump se producen en un contexto de insatisfacción del presidente de EE.UU. con los conflictos bélicos que agitan al mundo y a los que no ha puesto coto. Una de sus grandes cartas electorales el año pasado, y que repetían mucho de sus votantes, es que en su primer mandato no hubo guerras. Prometió que acabaría la guerra de Ucrania «en 24 horas» y llegó a la Casa Blanca con un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Pero, tras cinco meses en la Casa Blanca, la guerra en Ucrania no tiene ni acuerdo ni final en el horizonte, las operaciones militares de Israel en Gaza no han parado y ahora su gran socio en Oriente Medio ha abierto un conflicto peligroso con Irán. Y que ha hecho descarrilar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní que había emprendido Trump.

En esa misma entrevista con ABC News, el multimillonario neoyorquino aseguró que los iraníes «están en conversaciones, quieren llegar a un acuerdo. Algo así tiene que ocurrir desde ambos lados. Quieren hablar y hablarán».

Por el momento, Irán ha defendido que EE.UU. es cómplice de los ataques de Israel «»La complicidad de EE.UU. en este ataque terrorista está fuera de toda duda», defendió el pasado viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el embajador iraní, Saeid Iravani, que amenazó tanto a Israel como a EE.UU, «No olvidaremos que hemos perdido vidas por los ataques israelíes con armas estadounidenses. Estas acciones equivalen a una declaración de guerra».

Trump, que no ha logrado muchos en sus avances diplomáticos con Vladimir Putin para parar la guerra en Ucrania, abrió la puerta a que el presidente de Rusia medie en el conflicto. «Sí, estaría abierto a ello», dijo. «Él está listo, me llamó al respecto, tuvimos una larga charla. Hablamos más sobre esto que sobre su situación«, añadió sobre el conflicto en Ucrania. «Creo que esto es algo que se va a resolver».