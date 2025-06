Trump vetó el plan israelí para matar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó en los últimos días un plan israelí para matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, según han informado este domingo a Reuters dos funcionarios estadounidenses.

«¿Han matado ya los iraníes a un estadounidense? No. Hasta que no lo hagan ni siquiera hablaremos de ir a por los líderes políticos», ha dicho una de las fuentes, un alto cargo de la Administración estadounidense.

Los trabajadores públicos, que han hablado bajo condición de anonimato, han informado de que altos funcionarios estadounidenses han estado en constante comunicación con empleados del Gobierno israelí en los días transcurridos desde que Benjamín Netanyahu lanzó un ataque masivo contra Irán en un intento de detener su programa nuclear.

Los funcionarios de Estados Unidos han detallado que los israelíes señalaron que tenían la oportunidad de matar al máximo líder iraní, pero Trump desechó el plan. No aclararon, sin embargo, si el propio presidente -que ha mantenido frecuentes comunicaciones con Netanyahu- transmitió el mensaje.

Cuando se le ha preguntado a Netanyahu sobre el informe de Reuters en una entrevista el domingo con 'Special Report With Bret Baier', de Fox News Channel, ha preferido no pronunciarse: «Hay tantos informes falsos de conversaciones que nunca ocurrieron... No voy a entrar en eso».

«No obstante, puedo decirles que creo que hacemos lo que tenemos que hacer, haremos lo que tengamos que hacer. Y creo que Estados Unidos sabe lo que es bueno para Estados Unidos», ha asegurado Netanyahu.

A pesar de todo, Trump mantiene la esperanza de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Las conversaciones que estaban previstas para el domingo en Omán fueron canceladas como consecuencia de los ataques.