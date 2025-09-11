Trump dice confiar en el FBI y llama «animal» al asesino de Charlie Kirk

A la salida de la Casa Blanca, Donald Trump definió a Charlie Kirk como «un gran hombre, un gran patriota en todos los sentidos, especialmente con la juventud», y calificó de «vergonzoso» el atentado que le costó la vida en Utah.

El presidente ... subrayó que Kirk era «un defensor de la no violencia» y dijo que así debería recordársele. Reveló que habló con Erika, la esposa de Kirk: «Tuve una larga conversación con ella, está devastada, como es natural».

Trump arremetió contra quienes justifican o banalizan el crimen: «Creo que es terrible. Los medios que intentan justificar el asesinato de Charlie deberían avergonzarse de sí mismos».

Sobre el autor del disparo, señaló: «Es un animal, un total animal. Con suerte lo atraparán y lo trataremos como corresponde». Añadió que el FBI le informó de avances en la búsqueda, dijo tener «plena confianza en la investigación» y prometió resultados pronto.

«Un asesino intentó silenciarlo con una bala», afirmó Trump, «pero fracasó, porque juntos vamos a asegurar que su voz, su mensaje y su legado vivan durante generaciones».

El tiroteo ocurrió el miércoles 10 de septiembre de 2025, cerca de las 12:10 del mediodía, en el campus de Utah Valley University, en Orem, unos 40 millas al sur de Salt Lake City. Kirk se encontraba dando un discurso y participando en un debate con estudiantes.

Cuando llevaba unos 20 minutos de intervención, un asistente le preguntó sobre los tiroteos cometidos por personas trans. Tras esa pregunta, y en medio del debate, alguien le preguntó sobre los tiroteos en general, lo que culminó en el disparo que lo alcanzó en el cuello.

El atacante disparó desde un edificio cercano del campus —el Losee Center— aproximadamente a 180 metros del escenario. Vestía ropa oscura.

Al momento del disparo había una multitud estimada entre 1.000 y 3.000 personas asistiendo al acto. La policía universitaria tenía seis agentes asignados a la seguridad del evento, además de que Kirk viajaba acompañado por un equipo privado de seguridad.

El FBI detuvo a un hombre tras el ataque, pero más tarde lo liberó al confirmarse que no era el autor. Se trataba de un hombre de unos 60 años que había sido arrestado por error. Horas después, la agencia informó de que había detenido a un segundo sospechoso y difundió imágenes, además de confirmar la recuperación de un fusil y de diversos enseres vinculados al tirador.

La investigación sigue abierta para esclarecer la autoría y las motivaciones de un atentado que ha conmocionado a Estados Unidos.