El TPI niega la libertad provisional que Duterte solicitó por motivos humanitarios

El Tribunal Penal Internacional estima que la defensa del expresidente de Filipinas, imputado el mes pasado por tres cargos de crímenes contra la humanidad, no argumenta los motivos que podrían justificar su excarcelación

Discurso de Duterte en Manila
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha negado este viernes la libertad provisional al expresidente filipino Rodrigo Duterte que sus abogados habían reclamado por motivos humanitarios.

En un dictamen publicado este viernes en su página web, la Corte estima que la defensa del expresidente de Filipinas, ... imputado el mes pasado por tres cargos de crímenes contra la humanidad, no argumenta los motivos que podrían justificar su excarcelación.

