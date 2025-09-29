Suecia destina ayuda militar a Dinamarca para hacer frente al incremento de drones en su espacio aéreo

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, asegura que los sistemas enviados se encuentran «entre los mejores del mundo»

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado este lunes la entrega de ayuda militar a las fuerzas danesas para hacer frente a la irrupción de drones en su espacio aéreo después de que varios artefactos fueran detectados durante el fin de semana sobre bases e instalaciones militares, entre ellas la de Karup, la más grande del país, recoge Europa Press.

Kristersson, que ha matizado que se han entregado sistemas antidrones y radares de detección, ha señalado que la medida tiene como objetivo «garantizar la seguridad de cara a la cumbre de líderes de la Unión Europea que tendrá lugar el miércoles en Dinamarca«.

«En concreto, se trata de contribuir con el envío de una unidad que estará dirigida por las Fuerzas Armadas y contribuirá apoyar las operaciones de la Policía danesa en relación con estas reuniones«, ha aseverado en un comunicado.

Los sistemas suecos «son utilizados a menudo en operaciones de corto radio y sirven para mejorar la seguridad de las operaciones de las Fuerzas Armadas», ha sostenido, al tiempo que ha explicado que también se entregarán sistemas de radares, los cuales se encuentran «entre los mejores del mundo». «Estamos realmente orgullosos de la ingeniería sueca», ha manifestado.

El viernes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que podía «haber más» incidentes con drones y anunció una mayor presencia policial y militar con «capacidades antidrones» en las inmediaciones de infraestructuras de vital importancia en territorio danés, como los aeropuertos.