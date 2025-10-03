Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Instituto de Empresa dice al juez que no tiene correos recibidos de la asistente de Begoña Gómez
Directo
Séptima edición del Foro La Toja con intervenciones de Cuerpo y Feijóo

El Salvador prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todos los colegios del país

El mandatario salvadoreño ha sumado una nueva restricción al ámbito educativo: «Cualquier deformación lingüística que aluda a ideología de género no será admitida bajo ninguna circunstancia»

Bukele recibe la bendición de Trump al respaldar EE.UU. la reforma que permite la reelección indefinida en El Salvador

El presidente Nayib Bukele durante el inicio de la entrega de ordenadores a estudiantes de centros educativos del sector público, en la casa presidencial de San Salvador, El Salvador, el 22 de febrero de 2021
El presidente Nayib Bukele durante el inicio de la entrega de ordenadores a estudiantes de centros educativos del sector público, en la casa presidencial de San Salvador, El Salvador, el 22 de febrero de 2021 afp

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves la prohibición de uso de «lenguaje inclusivo» en las escuelas públicas del país, informa Afp.

La orden se suma a las nuevas normas de disciplina en el sistema educativo fijadas en agosto, seguidas de nuevas reglas de cortesía escolar en septiembre.

«Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país», afirmó el mandatario en la red social X.

Noticia Relacionada

Además de su mensaje, Bukele publicó el memorando de la ministra de Educacion, la capitán Karla Trigueros, en el que instruye de la prohibición a los directores de las 5.100 escuelas públicas.

«Palabras como 'amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs' o cualquier otra deformación lingüística que aluda a ideología de género no será admitida bajo ninguna circunstancia», advierte Trigueros.

La eliminación del «lenguaje inclusivo» persigue «el buen uso» del idioma y «se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del alumnado», señala.

La prohibición alcanza a todas las dependencias del Ministerio de Educación, así como a los «materiales, contenidos y libros» que esa entidad entrega a los estudiantes.

En El Salvador, todos los estudiantes de centros de educación pública del país deben cumplir con estrictas normas de vestuario y corte de cabello. Además, deben saludar a sus maestros al entrar al aula y decir «por favor» al hacer una petición.

El gremio de maestros Frente Magisterial Salvadoreño consideró estas reglas como una «militarización» del sistema escolar.

Bukele antes decía apoyar las reivindicaciones LGBTI, pero en 2024 dispuso que el Ministerio de Educación eliminara «todo rastro» del enfoque de género de libros y guías escolares.

El gobernante, en el poder desde 2019, goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal con su «guerra» contra las pandillas. Grupos de derechos humanos denuncian sin embargo abusos y sostienen que hay miles de inocentes tras las rejas.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app