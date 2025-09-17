Sale de prisión el principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann en Alemania

El principal sospechoso en la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007 en Portugal, Christian Brückner, salió de prisión en Alemania el miércoles después de cumplir una condena por violación en otro caso, según constató un periodista de la AFP.

La fiscalía alemana designó por primera vez a Christian Brueckner como sospechoso en 2020, cuando ya cumplía condena por violar a una mujer de 72 años en la misma zona del Algarve portugués donde McCann desapareció.

El fiscal alemán Christian Wolters, que no pudo impedir esta liberación por falta de pruebas suficientes que respalden una acusación, expresó su preocupación, en una reciente entrevista con la AFP, por la liberación de un individuo «intrínsecamente peligroso».

El abogado de Brückner niega cualquier conexión con el caso McCann. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la liberación de su cliente. Brückner, de 49 años, tiene condenas por abuso infantil y tráfico de drogas, además de la violación de la mujer, quien ya falleció.

'Der Spiegel' afirmó que la liberación de Brückner estaba sujeta a condiciones muy estrictas: su pasaporte ha sido cancelado, llevará una pulsera electrónica y deberá declarar un lugar de residencia del que no puede salir sin permiso.

McCann, que entonces tenía tres años, desapareció de su habitación en un complejo turístico mientras sus padres cenaban a metros de distancia.

Las policías de Gran Bretaña, Alemania y Portugal, que han identificado a Brückner como su principal sospechoso, llevan mucho tiempo buscando pruebas que lo vinculen de forma concluyente con el caso. Las policías portuguesa y alemana pasaron cuatro días buscando pruebas en el Algarve en junio.

La policía británica declaró el lunes que Brückner rechazó su solicitud de entrevista en relación con la desaparición. Dijeron que continuarían investigando cualquier posible línea de investigación.

Brückner vivió en el Algarve entre 1995 y 2007, donde, según documentos judiciales vistos por Reuters, robó en hoteles y apartamentos vacacionales.