Suscribete a
ABC Premium

ANÁLISIS TÁCTICO DEL GENERAL (R)

El Plan de Paz de Trump merece un entusiamo prudente

El acuerdo podría acabar las hostilidades, pero difícilmente liquidará la raíz principal del problema: el odio palestino al Estado de Israel, que excluye su reconocimiento

Plan sobre Gaza, una tronera abierta a la esperanza

El presidente estadounidense, Donald Trump,
El presidente estadounidense, Donald Trump, EP
Pedro Pitarch

Pedro Pitarch

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hoja de ruta de 20 puntos del Plan de Paz para Gaza se sintetiza en seis tramos esenciales, sucesivos o simultáneos: alto el fuego; liberación de secuestrados y de palestinos encarcelados; desmilitarización de Hamás; gobierno transitorio palestino supervisado por una Junta de Paz; ... repliegue gradual de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y su relevo por una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF); y econstrucción de la Franja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app