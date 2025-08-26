¿Qué mueve a Yemen a atacar a Israel si siempre lleva las de perder?

Después de semanas de 'inactividad', el conflicto entre el territorio de Yemen tomado por los rebeldes chiíes (hutíes) e Israel comenzó el curso de modo anticipado con un ataque yemení a Israel y la réplica hebrea sobre la capital, Saná. El misil lanzado ... por Yemen el pasado viernes -por primera vez un 'cohete de racimo' suministrado por Irán- no dejó víctimas en una localidad del centro de Israel. El posterior bombardeo de Saná a cargo de la aviación israelí golpeó el palacio presidencial y varias infraestructuras, con un saldo de seis muertos y un centenar de heridos. A diferencia de otros ataques con misiles de Yemen, esta vez el cohete sí logró burlar el sistema de defensa aérea israelí.

¿Qué mueve a los dirigentes hutíes a lanzar misiles contra Israel -siempre o casi siempre sin víctimas- si la réplica es segura y contundente? El menosprecio del movimiento islamista yemení hacia su población civil es patente. Los líderes hutíes saben que sus proyectiles serán normalmente neutralizados en el aire, y que la respuesta israelí provocará la muerte de inocentes yemeníes. No es óbice ni cortapisa. Según la doctrina fundamentalista del movimiento hutí, el sacrificio de su propia gente «es el precio a pagar por el bien de la religión».

El beneficio que busca la hostilidad hacia Israel es la propaganda. Los rebeldes yemeníes conquistaron buena parte del territorio del Yemen, incluida la capital, Saná, en 2014 a raíz de la llamada Primavera Árabe. En noviembre de 2023, un mes después del ataque de Hamás contra Israel, comenzaron su campaña bélica contra el Estado judío para «solidarizarse con la causa palestina». Además del lanzamiento ocasional de misiles contra el territorio hebreo, amenazaron con impedir el tráfico marítimo con ataques a barcos mercantes en el Golfo de Adén y la entrada al Mar Rojo. Un trayecto esencial para la economía global porque por él transita el 22 por ciento del comercio.

Tras la respuesta militar de Estados Unidos a algunos de esos ataques, los hutíes se han limitado casi en exclusiva a hostigar a Israel. Toda la instrucción militar y gran parte del armamento llega a Saná desde Irán, el gran y único aliado por razones religiosas -son los únicos musulmanes de la minoría chií que han alcanzado el poder político absoluto en el mundo-, y por razones geoestratégicas. El régimen integrista de Teherán ha perdido dos de sus grandes bazas para atacar a Israel y desafiar a EE.UU., el régimen sirio de Al Assad y el poder que hasta hace poco tenía Hezbolá en el Líbano, y ya solo cuenta con los hutíes del Yemen.

Este es otro argumento para proseguir con los ataques desde Yemen hacia Israel, pese a que las cuentas no salen en términos de daños humanos y materiales. Irán tiene en Yemen otra carta para jugar con Washington y con Europa, dentro de su objetivo de sentarles a la mesa para negociar un nuevo acuerdo nuclear que permita levantar las sanciones.