¿Qué mueve a Yemen a atacar a Israel si siempre lleva las de perder?

El último lanzamiento de un misil de origen iraní, sin víctimas, provocó otro bombardeo mortífero sobre Saná

El ejército intercepta un misil lanzado desde Yemen

La explosión tras el ataque aéreo del domingo de Israel a Saná, capital de Yemen
La explosión tras el ataque aéreo del domingo de Israel a Saná, capital de Yemen REUTERS

Francisco de Andrés

Después de semanas de 'inactividad', el conflicto entre el territorio de Yemen tomado por los rebeldes chiíes (hutíes) e Israel comenzó el curso de modo anticipado con un ataque yemení a Israel y la réplica hebrea sobre la capital, Saná. El misil lanzado ... por Yemen el pasado viernes -por primera vez un 'cohete de racimo' suministrado por Irán- no dejó víctimas en una localidad del centro de Israel. El posterior bombardeo de Saná a cargo de la aviación israelí golpeó el palacio presidencial y varias infraestructuras, con un saldo de seis muertos y un centenar de heridos. A diferencia de otros ataques con misiles de Yemen, esta vez el cohete sí logró burlar el sistema de defensa aérea israelí.

