Miguel Uribe, una vida marcada por la tragedia

El atentado contra el candidato conservador Miguel Uribe, de 39 años, ha golpeado a todo Colombia. Especialmente porque la tragedia parece cebarse con él y su familia. La infancia de Uribe estuvo marcada por el asesinato de su madre, Diana Turbay, cuando él ... apenas contaba cinco años. Abogada y periodista de renombre, Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), fue secuestrada el 30 de agosto de 1990, cuando tenía 40 años -casi los mismos que su hijo cuando ha sufrido este atentado-, por Los Extraditables. Dicho grupo, liderado por Pablo Escobar, fue creado en la década de los años 80, una época marcada por la violencia en Colombia, por jefes del narcotráfico, principalmente del Cartel de Medellín, para impedir que sus miembros fueran extraditados a Estados Unidos.

Uribe ha recordado en varias ocasiones cómo fue el último día en que vio a su madre con vida. «El día que me abrazó, me cargó, me dio un beso saliendo de la casa, como cualquier otro viaje que hacía de su trabajo», señaló durante una entrevista coincidiendo con el aniversario de la muerte de su madre. Ese día Turbay acudía a una supuesta entrevista concertada para hablar con el cura Pérez (un sacerdote español, impulsor de la Teología de la Liberación que lideró la guerrilla del ELN entre 1978 y1998), que según le habian dicho quería hablar de paz. Sin embargo, nunca se produjo esa entrevista. La madre de Uribe cayó en manos de Pablo Escobar.

Turbay permaneció secuestrada cinco meses y murió el 25 de enero de 1991, tras resultar gravemente herida. Hay controversía de dónde partió la bala que terminó con su vida, si del operativo de rescate -enviado por el presidente César Gaviria- o del grupo terrorista, que la habría disparado por la espalda para evitar que fuera liberada.

Durante una entrevista con ABC, en 2024, el político conservador recordaba la figura de Diana Turbay: «Es importante resaltar que mi madre fue fundamental en el proceso de paz del M-19, (en el que tomó parte el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro). Mi madre era periodista, y como periodista fue fundamental en la confianza que construyó con Carlos Pizarro, el comandante del M-19», señaló.

Turbay entrevistaría a Pizarro en varias ocasiones, construyendo «la confianza necesaria para que el M-19 iniciara un proceso de paz. Mi madre estaba convencida de que a través del periodismo, con cualquier criminal con que pudiera conversar podría haberlo convencido de dejar las armas».

Es por ello que Turbay habría sido invitada a «una supuesta entrevista con el cura Pérez, pero era una trampa de Pablo Escobar, quien la secuestra y finalmente la asesina», asegura Uribe. El suceso fue novelado años después por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en el libro 'Noticia de un secuestro' (1996)

Linaje político

Miguel Uribe es nieto, por parte de madre, de Julio César Turbay, que fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982; y, por parte de padre, de Rodrigo Uribe Echavarría, que fue director del Partido Liberal. Desde muy joven ha ido escalando puestos en la política colombiana: con 25 años fue concejal, secretario del Gobierno de Bogotá con 30 años, y es, desde 2022, senador por el partido Centro Democrático. Su próxima meta es alcanzar la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026.

Contrario a los acuerdos de paz con las FARC, alcanzado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos, cree sin embargo que la paz es posible, «pero el único camino hacia la paz es la seguridad, no la impunidad», declaró a ABC.

Crítico acérrimo de Gustavo Petro, consider que es «un presidente que no tiene talante democrático, que está agrediendo las instituciones, las desprecia, pone en riesgo el Estado de derecho, y representa una amenaza para la democracia y la libertad».

Candidato por el partido Centro Democratico, fundado por el expresidente Álvaro Uribe (no son familia), dio un paso adelante para presentarse como candidado al considerar que Colombia «necesita un liderazgo firme para dar la pelea en los valores que se necesitan y defender las causas que se necesitan, pero al mismo tiempo ser convocante. El único camino para superar la amenaza de Gustavo Petro es la unidad -subrayó en 2024-, y tenemos que tener una política de unidad donde la causa sea más importante que la persona. Donde converja la defensa de la democracia, la libertad, la propiedad privada y la libre empresa, y en especial la seguridad como valor fundamental de la sociedad».