Merz blinda el cordón sanitario contra la extrema derecha

El canciller alemán alerta de que AfD busca desmantelar la República Federal y la considera su principal rival político

Merz está convencido de que, a medida que las políticas del actual Gobierno muestren sus frutos, AfD irá perdiendo apoyo electoral
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La última encuesta dominical sitúa al partido antieuropeo y prorruso Alternativa para Alemania (AfD) en el 27% y hay circunscripciones orientales en las que alcanza el 40%. Desde el 20 de septiembre, AfD ha permanecido constantemente por delante de la Unión Cristianodemócrata (CDU) ... de Friedrich Merz, actualmente en torno al 25%. Esta situación demoscópica ha llevado a algunas voces en la CDU a sugerir la conveniencia de cortar el cordón sanitario, como el líder del grupo parlamentario de Turingia, Andreas Bühl, para quien «si una ley que se considera correcta no por su contenido sino por quién la aprueba, estamos confundiendo la moralidad con la política».

