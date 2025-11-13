Suscribete a
Meloni insiste en «seguir adelante» con el acuerdo migratorio firmado con Albania pese al fallo del TJUE

La primera ministra italiana ha asegurado que el «innovador» protocolo migratorio firmado en 2023 con Tirana ha generado «reconocimiento» por parte de otros Estados miembro de la Unión Europea

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni
EP

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha insistido este jueves en «seguir adelante» con el acuerdo migratorio firmado con Albania durante una reunión en Roma con su homólogo albanés, Edi Rama, pese a la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( ... TJUE).

