Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Un avión militar ruso se estrella contra un edificio residencial al sur del país

Se cumplen 235 días del inicio de la invasión Rusa en Ucrania. Vladímir Putin sigue castigando la voladura del puente de Crimea con bombardeos masivos en diversas partes del país, que, además del elevado número de muertos, ha destruido el 30% de las infraestructuras eléctricas, dejando a la población sin energía por el ataque con misiles. Es uno de sus nuevos objetivos. Este miércoles la ONU condenó la anexión de las cuatro regiones ocupadas por Moscú, en una resolución donde solo cuatro países apoyaron a Putin e India y China se abstuvieron.

09:50 Kiev pide a la población que se prepare ante posibles fallos de electricidad, agua y calefacción Una situación calificada como "crítica" por un asesor del presidente, que pidió a la población de toda Ucrania que se "prepare" para posibles "fallos de electricidad, agua y calefacción". Según el servicio de emergencia "1.162 localidades permanecen sin electricidad". Por su parte, Zelenski recomienda a los ciudadanosa que hagan un uso "consciente" de la electricidad entre las 17.00 y las 23.00 horas (hora local), alegando que mientras más se reduzca el consumo, más estable será el sistema energético.



06:59 Drones kamikaze atacan Kiev y dañan edificios residenciales Según las autoridades ucranianas, varios edificios residenciales de Kiev fueron atacados durante la madrugada del lunes. Desde AFP reportan que se han escuchado al menos dos explosiones. Los equipos de rescate se encuentran en el barrio de Shevchenko, donde, según ha informado el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, varios inmuebles han sufrido daños. Desde la presidencia de Ucrania han denunciado el ataque de «drones kamikaze» rusos. El pasado 10 de octubre, varios misiles impactaron en la capital en una ofensiva que incluía varias ciudades ucranianas, dejando un total de 19 muertos y más de cien heridos. Según dijo Putin, estos bombardeos fueron en respuesta a la voladura del puente de Crimea, aunque descartó más ataques. Por el momento se desconoce el alcance de los daños.

19:41 Francia entrenará a 2.000 militares ucranianos El ministro de las Fuerzas Armadas de Francia,Sébastien Lecornu, ha anunciado que su país formará 2.000 militares ucranianos y seguirá enviando armamento al país para colaborar en la lucha contra la invasión rusa. "Este es un paso muy importante que responde a una de las principales demandas de los ucranianos (...). Serán asignados a nuestras unidades durante varias semanas", ha apuntado Lecornu en una entrevista a 'Le Parisien'. Esta formación tendrá tres niveles: inicialmente un entrenamiento generalista de combate", luego "sobre necesidades específicas planteadas por los ucranianos, como la logística" y finalmente "un tercer nivel de entrenamiento sobre el equipamiento provisto". "Lo hacemos respetando las normas de derecho, sin estar nunca en cobeligerancia porque no estamos en guerra. Estamos ayudando a un país que está en guerra", ha subrayado. Además, el ministro ha explicado que están estudiando una solicitud de lanzacohetes de largo alcance planteada por Kiev. "La prioridad es decisiva la defensa tierra-aire. Vamos a dotar, como ha anunciado el presidente de la República, de robustos sistemas antiaéreos Crotale. Serán especialmente útiles en la lucha contra drones y contra bombardeos aéreos", ha destacado. (Ep)

19:35 Ucrania cifra en 423 niños muertos en la guerra La Oficina del Fiscal General de Ucrania, a través de su cuenta de Telegram, publicó que «hasta la mañana del 14 de octubre de 2022, la agresión armada a gran escala de la Federación Rusa causó más de 1.233 bajas infantiles. Según datos oficiales de los fiscales de menores, 423 niños murieron y más de 810 resultaron heridos», dice el comunicado.



16:54 Rusia estima que aportará unos 9.000 efectivos a la nueva fuerza de protección fronteriza en Bielorrusia El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este domingo la llegada del primer contingente de militares a la frontera bielorrusa como consecuencia del acuerdo alcanzado entre ambos países para reforzar la línea ante la guerra en Ucrania. "Los primeros trenes con soldados rusos han llegado a Bielorrusia", ha confirmado el portavoz en declaraciones a la agencia rusa TASS, en el principio de un traslado que durará "varios días". Rusia estima que el total de militares no excederá los 9.000 efectivos, ha añadido el portavoz sobre este nuevo despliegue en Bielorrusia, estado aliado que ha empleado como plataforma anexa de operaciones en la invasión. Lukashenko y Putin firmaron este compromiso el pasado lunes, en una reunión a la que sucedieron reiteradas matizaciones por parte de Ucrania, que niega la amenaza esgrimida por Minsk. De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha propuesto el envío de observadores internacionales a la zona. El Ministerio de Defensa bielorruso ya avanzó este sábado la llegada de la primeras tropas rusas, inicio de un despliegue con el que se quiere "reforzar la protección" del territorio bielorruso. El Gobierno de Lukashenko insiste por tanto en que sólo tiene fines defensivos, en un intento por alejar el temor a una intervención clara en favor de Rusia. EP

15:08 Rusia sigue con las deportaciones masivas como parte de una campaña de limpieza étnica en Ucrania, según el ISW

Rusia continúa realizando «deportaciones masivas y forzadas»de ucranianos que “probablemente equivalgan a una campaña deliberada de limpieza étnica”, según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

14:16 Ucrania denuncia el impacto de 30 proyectiles contra objetivos civiles en la ciudad de Nikopol Seis personas han resultado heridas y más de una veintena de casas y varias líneas de suministro eléctrico han resultado dañadas en las últimas horas por el impacto de una treintena de proyectiles rusos en la ciudad ucraniana de Nikopol, según ha denunciado un portavoz de la Presidencia ucraniana, Kirilo Timoshenko. El gobernador militar de la región de Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha informado por otra parte de la muerte de una persona y de tres personas más heridas en Bajmut.

Rusia necesita reponer su stock de misiles, según Reino Unido Rusia es «probablemente incapaz de producir municiones avanzadas al ritmo que se gastan», según el último informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según Londres, ataques masivos como los lanzados en Ucrania el pasado lunes, en los que Rusia disparó unos 80 misiles de crucero, representan una «degradación adicional de las existencias de misiles de largo alcance de Rusia, lo que probablemente limitará su capacidad para atacar el volumen de objetivos que desean en futuro».

11:47 La Policía de Noruega detiene a un segundo ciudadano ruso con drones cerca de un aeropuerto Las fuerzas de seguridad de Noruega han detenido este sábado a un segundo ciudadano ruso con aviones no tripulados y cámaras después de que fuera identificado tomando fotos de un aeropuerto en el norte del país, lo que contravendría las sanciones adoptadas por el país nórdico a raíz de la invasión sobre Ucrania. El detenido, de 51 años, cuyo nombre no fue revelado, fue arrestado el viernes bajo sospecha de volar un dron en Noruega y posteriormente confesó su delito.

10:47 La matanza de sus propios compañeros de pelotón en un campo de entrenamiento ruso se debió a una discusión sobre religión, según Kiev

Un asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo que los dos voluntarios rusos que abrieron fuego contra otros voluntarios en una base militar habían llevado a cabo el ataque después de una discusión sobre religión.

10:41 China pide a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Ucrania por el conflicto con Rusia El Ministerio de Exteriores y la Embajada de China en Ucrania han pedido este sábado a los ciudadanos chinos que abandonen el país de inmediato por una «grave situación de seguridad», ha hecho saber la misión diplomática

09:30 Un grupo de hombres armados mata a 11 personas en un campo de entrenamiento militar ruso Hombres armados procedentes de Tayikistán mataron a tiros a 11 personas en un campo de entrenamiento militar ruso el sábado, dijo el Ministerio de Defensa, en el último golpe a las fuerzas del presidente Vladimir Putin desde la invasión de Ucrania.

08:44 Zelenski cifra en 65.000 las muertes rusas desde el inicio del conflicto El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que Rusia ya ha tenido que lamentar cerca de 65.000 muertos desd el inicio del conflicto en el mes de febrero y ha asegurado que estas dieron su vida «por un puñado de personas en el Kremilin que ignoran la realidad». En la misma línea, Zelenski ha afirmado que en el caso de que los ciudadanos rusos fallecidos asciendan hasta los 100.000 esto tampoco hará reflexionar al entorno del presidente ruso, Vladimir Putin.

22:27 Al menos 11 muertos en un ataque a un campo militar ruso Al menos once personas murieron y quince resultaron heridas el sábado en un ataque "terrorista" contra un terreno de entrenamiento militar ruso en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, informó el ministerio ruso de Defensa. "El 15 de octubre, en un campo militar del distrito militar de Uest, en la región de Belgorod, dos ciudadanos oriundos de un país de la CEI cometieron un atentado", indicó el comunicado ministerial, en referencia a la Comunidad de Estados Independientes (CEI), formada por varias exrepúblicas soviéticas. "Durante un entrenamiento de tiro, de voluntarios para tomar parte en la operación militar especial [de las trops rusas en Ucrania], los terroristas abrieron fuego con armas automáticas contra miembros de la unidad", detalla el documento.

20:25 Bielorrusia y Rusia inician su uso militar conjunto en plena escalada de tensiones Bielorrusia ha recibido ya las primeras fuerzas rusas que formarán parte del uso militar conjunto entre los dos países aliados, con el que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quiere responder al supuesto riesgo de ataques provenientes de países vecinos. Lukashenko y Putin firmaron este compromiso el pasado lunes, en una reunión a la que sucedieron reiteradas matizaciones por parte de Ucrania, que niega la amenaza esgrimida por Minsk. De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha propuesto el envío de observador internacional a la zona. El Ministerio de Defensa bielorruso ha confirmado este sábado la llegada de las primeras tropas rusas, inicio de un uso con el que se quiere "reforzar la protección" del territorio bielorruso. El Gobierno de Lukashenko insiste por tanto en que sólo tiene multas defensivas, en un intento por alejar el temor a una intervención clara a favor de Rusia. Mientras, Lukashenko ha defendido en una entrevista con la televisión estadounidense NBC la participación de Ucrania en la "operación militar especial" rusa en Ucrania. "Apoyamos a Rusia en todas las formas posibles. Nuestro apoyo consiste en que nuestras fronteras occidentales con Polonia y Lituania no sean traspasadas para que las tropas rusas no sean apuñaladas por la espalda desde Bielorrusia", ha explicado. Lukashenko además ha destacado la importancia de acoger a los refugiados, unos 400 o 500 cada día en el caso de Bielorrusia. "Les vamos a dar derechos completos. Esa es nuestra participación", ha argumentado."No hemos matado a nadie y no estamos a matar a nadie", ha remachado. Minsk impuso el viernes el "régimen de operación antiterrorista" ante posibles "provocaciones" por parte de vecinos y llevó a cabo una supuesta movilización parcial encubierta para reclutar a unas 2.000 personas más para las Fuerzas Armadas. (EP)

18:53 El Banco Mundial dice que Ucrania ha multiplicado por diez su pobreza debido a la guerra Los ataques de Rusia a la infraestructura civil en ciudades ucranianas alejadas de la línea del frente complicarán la terrible situación económica que enfrenta el país, que ya ha visto un aumento de diez veces en la pobreza este año, dijo un alto funcionario del Banco Mundial. dijo el sábado. Arup Banerji, director regional de país del Banco Mundial para Europa del Este, dijo que la rápida restauración del poder de Ucrania después de los ataques rusos a gran escala de esta semana contra las instalaciones energéticas refleja la eficiencia del sistema en tiempos de guerra, pero el cambio de táctica de Rusia tiene riesgos elevados. "Si esto continúa, el panorama será mucho, mucho más difícil", dijo a Reuters en una entrevista. "Como el invierno realmente comienza a morder... ciertamente en diciembre o enero, y si las casas no se reparan... puede haber otra ola de migración interna, de desplazados internos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo esta semana a los donantes internacionales que Ucrania necesita alrededor de $ 55 mil millones - $ 38 mil millones para cubrir el déficit presupuestario estimado del próximo año y otros $ 17 mil millones para comenzar a reconstruir infraestructura crítica, incluidas escuelas, viviendas e instalaciones energéticas. Reuters

16:46 Un depósito de combustible ruso se incendia en una región fronteriza con Ucrania Un depósito de combustible en la región rusa de Belgorod, que limita con Ucrania, se incendió después de un bombardeo el sábado, dijo su gobernador, sin especificar el origen del bombardeo. Las regiones fronterizas rusas, incluida Belgorod, han acusado a Ucrania de atacar objetivos, incluidas líneas eléctricas y depósitos de combustible, desde que Moscú envió a sus fuerzas armadas a Ucrania el 24 de febrero. No hubo comentarios inmediatos de Kiev. "Tenemos otro bombardeo. Uno de los proyectiles impactó en un depósito de petróleo en el distrito de Belgorod. Los servicios de emergencia ya están combatiendo el fuego. No hay peligro de que [el fuego] se propague", dijo el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, el miércoles. redes sociales, publicando una imagen de llamas y humo negro elevándose en el aire. Reuters

16:38 Sobrevivir a la guerra del frío: «La ayuda no llegará hasta que acabe la guerra» Supervivientes del cerco de esta ciudad ucraniana recogen muebles y cualquier resto de madera de las casas arrasadas por los ataques de Rusia para hacer fuego y poder calentarse este invierno. Un reportaje de Mikel Ayestarán Chernígov, la guerra del frío

15:13 Las tropas ucranianas lanzan su ofensiva en la región de Jersón, según medios ucranianos El Kyiv Independent informa que las tropas ucranianas han lanzado una ofensiva en el óblast de Jersón, aunque esto aún no ha sido confirmado por el gobierno ucraniano.

13:05 Irán niega que haya enviado armas a Rusia pese al supuesto uso de drones en Ucrania El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha afirmado que su Gobierno no ha enviado armamento a Rusia, pese a que en los últimos días las autoridades ucranianas han denunciado el uso de drones iraníes por parte de las fuerza rusas para lanzar ataques indiscriminados. «Tenemos una cooperación militar con Rusia, pero nuestra política en relación a la guerra de Ucrania es no enviar armas a las partes en conflicto», ha argumentado el jefe de la diplomacia iraní, en una conversación telefónica con el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

12:25 Rusia estaría capacitando a cazas bielorrusos para que puedan llevar armas nucleares, según medios ucranianos Según el Kyiv Post, Rusia capacitará aviones de combate ucranianos para que lleven armas nucleares.

11:32 Las leyes de censura persiguen también a los propagandistas rusos que piden más mano dura en Ucrania Influyentes y reconocidos youtubers favorables al Kremlin han criticado los fracasos de las tropas rusas ante la contraofensiva ucraniana. Pues según varios canales de Telegram difundidos por el medio opositor Meduza apuntan a que sobre ellos también puede caer una condena en virtud de las leyes de censura rusas.

11:25 Nuevo ataque de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania La compañía eléctrica Ukrenergo ha comunicado que el ataque con misiles de esta mañana en las afueras de Kiev había causado una «gran destrucción" en la infraestructura energética.

Llegan a Bielorrusia los primeros regimientos rusos para las maniobras conjuntas

10:59 Un equipo de Ingenieros ucranianos restaura la energía de respaldo a la central nuclear de Zaporiyia Los bombardeos habían bloqueado el acceso a la electricidad externa dos veces la semana pasada, dijo el viernes Rafael Grossi, jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas.

La profunda corrupción de Rusia es una de las principales causas del fracaso de la invasión rusa, según Reino Unido Muchos reservistas rusos llamados a luchar en Ucrania probablemente tengan que comprar su propio chaleco antibalas, y sus precios se han disparado, según el último informe de inteligencia británico. El Ministerio de Defensa del Reino Unido también dijo en su actualización diaria que la «corrupción endémica y la logística deficiente» seguían siendo la causa del «desempeño deficiente» de Rusia en Ucrania.

10:20 Estados Unidos y Alemania entregarán sofisticados sistemas antiaéreos a Kiev este mes Estados Unidos y Alemania entregarán sofisticados sistemas antimisiles a Kiev este mes para contrarrestar los bombardeos rusos y drones kamikaze, dijo el ministro de Defensa de Ucrania.

10:04 EE.UU. anuncia un nuevo envío de armas a Ucrania de 725 millones de dólares tras los «brutales» ataques rusos El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 725 millones de dólares, en un nuevo compromiso con el que la Administración de Joe Biden responde a los "brutales ataques con misiles sobre civiles" lanzados por Rusia en los últimos días. Washington quiere ayudar a los ucraniano a "proteger su país", por lo que el secretario de Estado, Antony Blinken, ha autorizado este envío, procedente del arsenal del Departamento de Defensa norteamericano. Con esta nueva ayuda, la asistencia militar a Ucrania supera ya los 18.000 millones de dólares desde la llegada de Biden a la Casa Blanca.

09:28 Bajmut sigue siendo en la única zona donde Rusia sigue avanzando En la región oriental de Donbass, la ciudad de Bajmut sigue siendo un objetivo ruso y sus tropas están progresando pese a los continuos avances de la contraofensiva ucraniana en otros puntos del país.

09:07 Arabia Saudí anuncia 400 millones de dólares de ayuda para Ucrania Arabia Saudí anunció este sábado 400 millones de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania, indicó la agencia de prensa oficial SPA, que también reportó una llamada del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. El príncipe destacó «la posición del reino de respaldar todo lo que contribuya a una desescalada y la disposición del reino para continuar los esfuerzos de mediación», informó la agencia SPA.

08:30 Ucrania denuncia nuevos ataques rusos sobre varias regiones, incluida Kiev Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado varios bombardeos rusos contra regiones del este y también en las inmediaciones de la capital, Kiev, un día después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmase que no veía necesario perpetrar más ataque «masivos» por el momento. El gobernador de Kiev, Oleksi Kuleba, ha informado en su cuenta de Telegram de un ataque con misiles, en principio sin víctimas. Ha instado a la población a permanecer en los refugios mientras persista la amenaza y a no publicar fotos en redes sociales.

08:23 Un Putin desafiante asegura que Rusia está haciéndolo «todo bien» en Ucrania Vladimir Putin ha asegurado que Rusia lo está haciendo «todo bien» en Ucrania, pese a los reveses sufridos por sus tropas en ocho meses de operaciones militares en ese país. «No es agradable lo que está sucediendo ahora», admitió Putin en una conferencia de prensa en Kazajistán. Pero si Rusia no hubiera invadido Ucrania, «hubiéramos estado en la misma situación un poco más tarde, sólo que en condiciones peores para nosotros», agregó. «Así que lo estamos haciendo todo bien», concluyó.

19:29 Estados Unidos advierte de nuevas sanciones a aquellos que proporcione armas a Rusia Estados Unidos advirtió el viernes que puede imponer sanciones a personas, países y empresas que proporcionen municiones a Rusia o apoyen su complejo militar-industrial, mientras Washington busca aumentar la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania. . El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en la primera reunión de este tipo con funcionarios de 32 países y Estados Unidos para discutir las sanciones a Rusia, dejó en claro que Washington está preparado para tomar medidas contra aquellos fuera de Estados Unidos que evadan las sanciones de Washington.

19:13 Putin afirma que «no hay necesidad de más ataques masivos contra Ucrania» y que no ampliará el reclutamiento Las redes sociales rusas publican cada día multitud de casos de 'redadas' por todas partes para engordar la movilización. Lea aquí la noticia completa de Rafael M. Mañueco

18:10 Putin no ve "la necesidad" de hablar con Joe Biden El presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes que no ve "la necesidad" de hablar con su homólogo estadounidense Joe Biden, incluso durante la cumbre del G20 el próximo mes. "Deberíamos preguntarle a él si está dispuesto a hablar conmigo o no. Para ser honesto, no veo la necesidad", dijo Putin en una conferencia de prensa. A inicios de semana Biden dijo que no excluía reunirse con Putin durante la cumbre del G20 prevista a mediados de noviembre en Bali, Indonesia. "Eso está por verso", declaró Biden a los periodistas cuando se le preguntó si aprovechará la reunión para hablar directamente con Putin. El presidente ruso agregó que no había decidido aún si acudirá a la cita. "El tema de mi viaje no se ha finalizado. Sin duda Rusia participará. Aún estamos pensando en el formato", señaló. Rusia está aislada internacionalmente desde que invadió Ucrania en febrero. AFP

17:33 El presidente ruso da las gracias a Erdogan por su "participación personal" en los intercambios de prisioneros con Ucrania El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado este viernes las gracias a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, por su "participación personal" en los intercambios de prisioneros llevados a cabo recientemente con Ucrania. "Como sabemos, el presidente turco ha jugado un papel significativo a la hora de resolver numerosos asuntos. Entre otros, los intercambios. Ha estado implicado personalmente en estas labores y, como sabéis, han dado resultado", ha aseverado durante una rueda de prensa tras su visita a Kazajistán. En este sentido, ha dicho sentirse agradecido por ello dado que han logrado la liberación de sus soldados. Además, ha agradecido la labor turca a la hora de organizar la exportación de grano desde Ucrania y ha lamentado que "desafortunadamente, el grano no vaya ni siquiera en un porcentaje mínimo a parar a manos de los países más pobres del mundo a través de los Mecanismos de Naciones Unidas". "Esta es otra cuestión. También hemos hablado de esto con él y (...) nos hemos mostrado a favor de reestructurar el flujo de este grano y, sobre todo, enviarlo a los países más pobres", ha puntualizado. Así, ha aseverado que "la ONU debe trabajar en esto". "Sé que él está trabajando, pero no todo depende por completo de él", ha dicho antes de admitir que Emiratos Árabes Unidos también tiene un papel de mediador. "He de decir que también están comprometidos con esto, incluso a la hora de lidiar con asuntos humanitarios", ha añadido. En relación con las posturas de India y China, Putin ha recordado que son "aliados, socios". "Respetamos su postura", ha afirmado. EP

17:30 Putin habla sobre Alemania en la conferencia de prensa: «Alemania debe elegir entre la OTAN o sus intereses nacionales» Durante una conferencia de prensa del presidente ruso, Vladimir Putin, en Kazajstán el viernes, donde discutió el estado de la guerra en Ucrania, habló de diversos temas. También sobre Alemania: “(Alemania) debe decidir qué es más importante para ellos: el cumplimiento de las obligaciones de la alianza, tal como lo ven, o sus intereses nacionales. En este caso, parece que Alemania colocó sus obligaciones con la alianza (OTAN) por encima de todo. Creo que esto es un error". "Los ciudadanos alemanes, las empresas y su economía están pagando por este error, porque tiene consecuencias económicas negativas para la eurozona en su conjunto y en Alemania. Pero muy pocas personas tienen en cuenta sus intereses, de lo contrario, Nord Stream 1 y 2 no lo harían". han sido socavados. Pero aunque una rama permanece, como dije, en funcionamiento, no se ha tomado una decisión y es poco probable que se tome. Pero este ya no es nuestro negocio, este es el negocio de nuestros socios ".

17:02 Lukashenko sale en apoyo de Putin: «No arrinconen a Rusia El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió el viernes a Ucrania y Occidente que no arrinconen a su aliado Rusia , diciendo que Moscú tiene armas nucleares por una razón. En extractos de una entrevista con el canal de televisión estadounidense NBC publicado por la agencia estatal de noticias de Bielorrusia, Lukashenko dijo: "Lo más importante es no arrinconar a su interlocutor e incluso a su oponente. Por lo tanto, no debe cruzar esas líneas". - Esas líneas rojas, como dicen los rusos. No puedes cruzarlas.

16:19 Putin anuncia que en las próximas dos semanas finalizará la movilización de reservistas para luchar en Ucrania El presidente Vladimir Putin dijo el viernes que el llamado de Rusia a las fuerzas de reserva para luchar en Ucrania, criticado como caótico por algunos aliados del Kremlin, había sido vital para mantener la línea del frente, pero terminaría en el el próximo par de semanas. Rusia ha llevado a cabo una amplia movilización de rusos para reforzar su largo frente después de que Ucrania recuperara territorio en las últimas semanas. Moscú también ha amenazado con usar armas nucleares para defender el territorio, incluidas cuatro regiones de Ucrania que anexó a fines del mes pasado pero que no controla por completo. "La línea de contacto es de 1.100 km (680 millas), por lo que es prácticamente imposible mantenerla con fuerzas formadas únicamente por soldados contratados, especialmente porque participan en actividades ofensivas", dijo Putin en una conferencia de prensa al final de una cumbre . en Kazajstán, y agregó que los movilizados estaban siendo debidamente capacitados.

15:05 Putin descarta más bombardeos masivos sobre Ucrania por el momento «No tenemos como objetivo destruir a Ucrania», afirma el presidente ruso.

12:21 Bielorrusia ha iniciado una movilización encubierta, denuncia la oposición bielorrusa

El dictador Alexander Lukashenko ha comenzado a realizar movilizaciones encubiertas a pequeña escala para «reforzar las unidades de combate existentes», según la publicación independiente bielorrusa Nasha Niva.

12:10 Zelenski: «Doy las gracias a los que han luchado y luchan por Ucrania» El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha emitido un mensaje para celebrar el Día de los Defensores en Ucrania, diciendo: «Agradecimiento a todos los que lucharon por Ucrania en el pasado. Y a todos los que luchan por ello ahora. A todos los que ganaron entonces. Y a todos los que definitivamente ganarán ahora».

11:35 Erdogan da la orden de empezar a construir el centro de gas tras acordarlo con Putin El presidente turco ha asegurado que ambos países van a empezar a trabajar de inmediato en la propuesta de Putin para transportar gas ruso a Europa sin más dilación, según los medios de comunicación.

11:17 Reino Unido reprende a Macron por descartar una respuesta nuclear si Rusia hace uso de estas armas El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha reprimido este viernes al presidente francés, Emmanuel Macron, por asegurar que no habrá una "respuesta nuclear" ante una agresión nuclear rusa contra el territorio ucraniano. Wallace ha lamentado que Macron haya "mostrado sus cartas" al confirmar que si el presidente ruso, Vladimir Putin, decide recurrir al arsenal nuclear, Francia no devolverá el golpe, unas palabras que llegan ante el aumento de la tensión por la posibilidad de que Putin haga uso de estas armas.

10:01 Moscú decreta que el puente de Crimea tiene que estar reconstruido para julio de 2023 El pasado 8 de octubre un camión bomba destruyó parte de la infraestructura, clave a nivel militar.

09:24 Borrell avisa a Rusia: si Putin utiliza armas nucleares contra Ucrania, Occidente «aniquilará las tropas rusas» En la misma línea el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió el jueves sobre las "consecuencias severas" que tendría el uso de armas nucleares por parte de Rusia en la invasión a Ucrania.

09:13 Robles no descarta que España entre en un futuro en el programa europeo de escudo antimisiles La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado a Herrera en COPE que España no excluye participar en el futuro en el programa de escudo antimisiles promovido por Alemania.

El OIEA dice que Rusia y Ucrania están cerca de acordar una zona de protección para la central de Zaporiyia El director del Organismo Internacional de Energía Atómica lo ha tuiteado en su viaje de vuelta a Polonia en tren.

08:40 Rusia amenaza con la Tercera Guerra Mundial si Ucrania entra en la OTAN Es la advertencia que ha lanzado este jueves el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexandr Venedíktov, ante la agencia rusa TASS. Informa EFE.

08:34 Las autoridades de ocupación rusas inician las operaciones de evacuación hacia Rusia en Jersón Las autoridades de ocupación rusas están promoviendo la evacuación de los civiles de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, hacia las regiones rusas aledañas por seguridad ante el avance de la contraofensiva ucraniana. «Sugerimos que todos los residentes de la región de Jersón, si lo desean, para protegerse de las consecuencias de los ataques con misiles... vayan a otras regiones», dijo el líder de la Jersón ocupada, Vladimir Saldo. «La gente debería "irse con sus hijos», concluyó.

08:31 Suspenden líneas de tren en la región rusa de Belgorod después del lanzamiento de misiles ucranianos Los trayectos de trenes se han suspendido este viernes cerca de Novyi Oskol, una ciudad en la región rusa de Belgorod que limita con Ucrania, después de que los restos de un misil cayeran cerca de la vía férrea, dijo el gobernador regional Vyacheslav Gladkov. Gladkov dijo en la aplicación de mensajería Telegram que las defensas antiaéreos derribaron misiles cerca de Novyi Oskol, una ciudad de unas 18.000 personas que se encuentra a unos 90 kilómetros (56 millas) al norte de la frontera con Ucrania.

22:03 Explosión en Belgorod, Rusia El gobernador de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha declarado que ha explotado un almacén de municiones en Belgorod, y ha culpado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la explosión

19:55 España suministrará a Ucrania 4 sistemas de defensa aérea Hawk El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo el anuncio sobre el compromiso de España de suministrar a Ucrania los sistemas de misiles tierra-aire de medio alcance MIM-23 Hawk, de fabricación estadounidense, durante una rueda de prensa el 13 de octubre. Stoltenberg celebró la decisión de España.

19:20 Rusia anuncia la evacuación de Jersón Moscú ha anunciado que evacuará Jersón tras un llamamiento del jefe de la región instalado por Rusia, lo que hace temer que la ciudad ocupada en el corazón de la provincia del sur de Ucrania se convierta en una nueva línea de frente.

Marat Khusnullin, viceprimer ministro ruso, declaró estel jueves a la televisión estatal que se ayudaría a los residentes a abandonar la región del sur de Ucrania, que sigue ocupada sólo en parte por las tropas invasoras debido al exitoso contraataque ucraniano de los últimos meses. "El Gobierno tomó la decisión de organizar la ayuda para la salida de los residentes de la región [Jersón] a otras regiones del país", dijo Khusnullin. Informa 'The Guardian'

18:19 «El Ejército ruso será aniquilado» en caso de ataque nuclear contra Ucrania, asegura Borrell El jefe de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, afirmó este jueves que las personas que apoyan a Ucrania, la UE, sus Estados miembros, Estados Unidos y la OTAN "no van de farol" al hablar de la respuesta en caso de que Rusia utilice armas nucleares contra Ucrania.

17:14 Rusia y Ucrania intercambian a 40 prisioneros de guerra Las autoridades de Rusia y Ucrania han procedido este jueves a intercambiar a una veintena de prisioneros de guerra cada uno, por lo que veinte soldados ucranianos y otros veinte rusos han sido liberados. En un comunicado, las autoridades rusas han señalado que la liberación de sus soldados, que se encontraban en territorio controlado por las fuerzas de Ucrania, se ha producido tras una serie de negociaciones. Así, han señalado que todos ellos han recibido la asistencia médica y psicológica necesaria tras su puesta en libertad, según informaciones de la agencia de noticias Interfax. "Serán enviados a centros médicos dependientes del Ministerio de Defensa ruso, donde recibirán tratamiento y rehabilitación lo antes posible", recoge el texto. Por su parte, el jefe de la oficina de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak, ha señalado que otros veinte prisioneros ucranianos han sido puestos en libertad. Yermak ha explicado que entre los prisioneros se encontraban varios soldados que habían sido capturados por las fuerzas rusas en Olenivka, "donde el Ejército de Rusia cometió un ataque terrorista en verano".

16:56 Zelenski: «Ucrania sólo tiene el 10% de la defensa aérea que necesita» «Estamos luchando contra un Estado grande que tiene una gran cantidad de equipos y misiles», dijo el presidente Volodímir Zelenski durante su intervención en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa este jueves.

16:40 TurkStream no puede sustituir a Nord Stream, asegura el Kremlin El Kremlin dijo este jueves que el gasoducto TurkStream no puede ser un sustituto de los gasoductos Nord Stream que fueron dañados en explosiones el mes pasado, informó la agencia de noticias RIA. "(Tienen) capacidades diferentes", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El presidente Vladimir Putin dijo anteriormente a su homólogo turco Tayyip Erdogan que Turquía era la mejor ruta para redirigir el suministro de gas a la Unión Europea tras los daños del Nord Stream, a pesar de los crecientes esfuerzos de la UE por desprenderse de la energía rusa.

16:15 Macron insta a Putin a respetar la integridad territorial de Ucrania: «No queremos una guerra mundial» El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido este jueves a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que respete la integridad territorial de Ucrania y ponga fin a la guerra dado que "no desea una guerra mundial". Macron, que ha asegurado que la comunidad internacional busca frenar un aumento de la violencia ante la invasión rusa de Ucrania, ha recalcado que Francia "está ayudando a Ucrania a resistir en su territorio, nunca para atacar Rusia". "No queremos una guerra mundial", ha subrayado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter. "Putin debe detener esta guerra y respetar el territorio ucraniano", ha añadido. En este sentido, ha explicado que París sigue enviando armas Ucrania en los términos acordados. Esto incluye el suministro de obuses autopropulsados Caesar para llevar a cabo "labores de contraofensiva", así como radares y sistemas de misiles para protegerse de ataques aéreos. Macron ha asegurado que Francia seguirá apoyando "la resistencia ucraniana" mediante la asistencia militar, tal y como ha señalado en una entrevista con la cadena de televisión France 2. Además, ha hecho hincapié en que está dispuesto a abordar el asunto con Putin "en cualquier momento" y cuando sea necesario. "Hablaré con él en algún momento, espero que sea lo antes posible. Todas las partes deben volver a la mesa de negociaciones y habrá consultas al respecto", ha puntualizado. Informa Ep

16:14 Zelenski insta a Europa a liberarse del miedo a Rusia y llama a dejar a Putin aún más aislado El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado a las potencias europeas a perderle el miedo a Rusia y ha abogado por dar pasos en dirección a que el presidente ruso, Vladimir Putin, se vea cada vez más aislado. "Europa aún no se ha liberado de su miedo a Rusia", ha dicho Zelenski en declaraciones a la cadena de televisión ZDF, donde también ha reconocido que, aunque existe el riesgo de que Moscú use armamento nuclear, Putin lo hará tan solo en caso de saber "que no habrá consecuencias para él". Así pues, Zelenski ha aconsejado a las potencias europeas a no dejarse chantajear por las amenazas rusas y tratar de arrinconar cada vez más a Putin hasta el punto de que la propia sociedad rusa entienda que han votado como presidente a un líder que amenaza al planeta con el uso de armas nucleares. Por otro lado, Zelenski ha reconocido que, tras el reciente ataque ruso contra Kiev, recibió mensajes y llamadas de más de diez jefes de Estado y de Gobierno de algunos de los países aliados de Ucrania, incluido Alemania. Bien es cierto que, aunque el presidente ucraniano ha agradecido el apoyo de Berlín, ha incidido en que Kiev ha tenido que "tocar las puertas y ventanas" de Alemania "durante mucho tiempo" para que las autoridades de este país "escucharan" las peticiones de Ucrania. En lo relativo a las negociaciones con Moscú, Zelenski ha lamentado que Ucrania esté conversando "con personas inadecuadas", pues los enviados de Rusia no buscan alcanzar la paz, con lo que no tiene sentido continuar con las conversaciones. Informa Ep

Suenan la sirenas antiaéreas en toda Ucrania La televisión ucraniana y varios canales de Telegram informan de que las sirenas antiaéreas están sonando en toda Ucrania. Por el momento no está claro a qué se refieren las sirenas.

15:44 Las tropas rusas se preparan ante combates en Jersón, según la Inteligencia británica Las fuerzas rusas han empezado a preparar la evacuación de algunos civiles de la ciudad de Jersón, ocupada, lo que significa que "prevén que los combates se extiendan a la propia ciudad de Jersón", informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido este jueves. Tras su retirada de unos 20 kilómetros en el norte del sector de Kherson, las tropas rusas podrían intentar construir una nueva línea de frente al oeste de la aldea de Mylove.

Zelenski da las gracias, en chino, a los países que votaron ayer a favor de Ucrania en la ONU. China se abstuvo

15:10 Putin plantea ante Erdogan que Turquía sirva como base para la exportación de gas ruso El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que Turquía es el socio "más fiable" para suministrar gas a Europa y ha planteado la construcción de nuevas infraestructuras que convertirían a ese país en un nodo estratégico para la exportación a terceros países, "principalmente" europeos. Así se lo ha trasladado Putin a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un encuentro en Kazajistán en el que ha planteado estrechar la alianza energética "si Turquía y los potenciales compradores están interesados", informa la agencia de noticias Interfax.

13:41 La red eléctrica ucraniana «estabilizada» tras recientes ataques rusos La red eléctrica ucraniana se «estabilizó» después de los ataques rusos de los últimos días, que afectaron a infraestructuras energéticas y provocaron cortes de energía, dijo el jueves el operador ucraniano Ukrenergo. «Los especialistas (...) han estabilizado el suministro de energía en todas las regiones de Ucrania», anunció en Facebook el director de Ukrenergo, Volodimir Kudritski, anunciando que no eran necesarias restricciones al consumo de electricidad.

12:40 La munición de la II Guerra Mundial dificulta la investigación del sabotaje en Nord Stream Las autoridades danesas advierten de que la presencia de abundante munición de la II Guerra Mundial en el lecho marino en el Báltico dificulta la investigación del posible sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. "Hay mucha munición en el fondo del mar, por eso no es tan sencillo. Pero el trabajo continúa y a buen ritmo", ha declarado a medios daneses el ministro de Defensa, Morten Bødskov, que participa en una reunión en Bruselas con el resto de sus homólogos de la OTAN.

12:15 Nuevos bombardeos rusos golpean las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk y la ciudad de Mykolaiv Rusia persiste en su campaña de ataques aéreos y en la última jornada ha vuelto a bombardear varias ubicaciones en el interior de Ucrania, dañando edificios e infraestructuras crítica, entre ellas una central eléctrica cerca de Kiev

11:56 Rusia no aceptará los resultados de las investigaciones sobre fugas en el Nord Stream en las que no participe El Gobierno de Rusia ha afirmado este jueves que no reconocerá los resultados de ninguna investigación en torno al presunto sabotaje en el gasoducto Nord Stream a menos que especialistas rusos trabajen en las pesquisas. El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que Moscú no aceptará ningún "pseudo resultado" de estas investigaciones y ha notificado de la situación a los embajadores de Alemania, Dinamarca y Suecia en Rusia, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

11:48 Lituania anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania ante la invasión rusa El Gobierno de Lituania ha anunciado que entregará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania para hacer frente a la invasión militar desencadenada por Rusia el 24 de febrero, tras la orden dada por el presidente ruso, Vladimir Putin. «"Lituania mantiene su apoyo a Ucrania. Entregaremos ropa de invierno y equipamiento a las Fuerzas Armadas ucranianas, destinaremos fondos adicionales para apoyo material el año que viene», ha dicho el ministro de Defensa lituano, Arvydas Anusauskas.

10:59 Catorce países, entre los que aún no está España, apoyan el sistema antimisiles europeo

La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha firmado a primera hora la declaración sobre la Iniciativa Europea Sky Shield, con la que lanza el proyecto para construir un mejor sistema de defensa aérea europeo y al que se suman ya catorce países europeos, entre los que por el momento no se encuentra España. El objetivo es cerrar las brechas existentes en el escudo protector actual en el área de los misiles balísticos, que alcanzan grandes alturas en su trayectoria, así como en la defensa contra drones y misiles de crucero. El trasfondo de la iniciativa alemana es la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Según la OTAN, ha cambiado fundamentalmente la situación de seguridad en Europa y, por lo tanto, están siendo necesarios esfuerzos adicionales. Apoyan el proyecto Reino Unido, Eslovaquia, Noruega, Letonia, Hungría, Bulgaria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia. Informa Rosalía Sánchez desde Berlín.

10:47 Erdogan destaca que el principal objetivo de Turquía es «detener cuanto antes el derramamiento de sangre» El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha destacado este jueves que su principal objetivo es «detener cuanto antes el derramamiento de sangre» a causa de la guerra en Ucrania, desencadenada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. «Nuestro objetivo es mantener el impulso pese a las dificultades sobre el terreno y denteer cuanto antes el derramamiento de sangre», ha dicho en un discurso durante la cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA) que se celebra en la capital de Kazajistán, Astaná.

09:29 Las terminales Starlink de SpaceX en Ucrania vuelven a estar disponibles después de los cortes Kiev descarta que estas desconexiones se deban a problemas técnicos. Algunos dispositivos de Internet de Starlink que habían sufrido cortes se han vuelto a conectar en los últimos días, restaurando las líneas de comunicación en territorio recientemente liberado de la ocupación rusa, según las autoridades ucranianas.

09:27 Putin advierte de una «amenaza real de hambruna» por la «volatilidad» de los precios de energía y alimentos El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este jueves de la existencia de una «amenaza real de hambruna» en el mundo debido a la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos a causa de la guerra en Ucrania, desencadenada el 24 de febrero por orden del propio mandatario ruso. Putin ha afirmado durante la cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA) que se celebra en la capital de Kazajistán, Astaná, que existe «un aumento de la volatilidad» de los precios que «lleva al deterioro de la calidad de vida tanto en países desarrollados y en desarrollo».

09:25 Ucrania reivindica nuevas conquistas y recibe sistemas de defensa antiaérea Ucrania reivindicó el miércoles la reconquista de varias localidades tomadas por las tropas rusas en el sur del país y celebró el envío por Alemania de un sistema de defensa antiaérea que debería permitirle protegerse de las campañas de bombardeos contra sus ciudades. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que el suministro de estos sistemas para neutralizar los misiles rusos era «la prioridad».