Grave deterioro de salud del opositor cubano Félix Navarro, encarcelado por el régimen: «Estoy en las últimas»

«Me siento muy mal, creo que estoy en las últimas, temo por mi vida, tengo un dolor en el pulmón que no puedo aguantar, no puedo ni hablar bajito y tengo mucho decaimiento», transmitió el preso político cubano Félix Navarro Rodríguez durante ... una llamada telefónica realizada este lunes a su esposa, Sonia Álvarez Campillo.

La Dama de Blanco declaró a ABC que Navarro, de 72 años de edad, cree haberse contagiado de alguna enfermedad durante los días en que estuvo internado en la enfermería de la prisión de Agüica, provincia de Matanzas.

Tras la llamada, Sonia Álvarez se trasladó a la prisión: «El médico me dijo que le habían hecho varios análsis y que todos dieron bien; le dije que mi esposo no podía estar bien teniendo unos síntomas como los que tiene». La esposa refirió igualmente que, ante su insistencia, los guardias y el médico se comprometiron a llevarlo a un hospital.

Navarro Rodríguez es presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y tiene una experiencia de más de treinta años en la oposición dentro de la isla. Fue uno de los prisioneros políticos de la Primavera Negra de Cuba; en 2021 fue condenado a nueve años de privación de libertad por los delitos de «desorden público», «desacato» y «atentado», tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11-J). Su hija, la Dama de Blanco Sayli Navarro, resultaría condenada a 8 años de prisión.

Como parte de un proceso de excarcelaciones iniciado por el régimen cubano tras un acuerdo con la Administración Biden -en la que medió el Vaticano-, Navarro fue excarcelado el pasado mes de enero. Sin embargo, el 29 de abril, el Tribunal Supremo revocó esa medida alegando que Navarro incumplió las condiciones establecidas para su liberación, entre ellas, no tener un vínculo laboral.

Su esposa no supo de él hasta 48 horas más tarde, cuando le permitieron llevarle unos medicamentos a la prisión. Lo vio durante unos pocos minutos; desde entonces, solo se ha podido comunicar con él vía telefónica.

Álvarez Campillo resaltó que las condiciones del encarcelamiento son infrahumanas, extremadamente perjudiciales para una persona tan mayor como su esposo y que ello ha empeorado sus condiciones de salud: «la alimentación es pésima, muy precaria para alguien que padece de diabetes, pero no me han permitido llevarle comida, me dicen que podré hacerlo el día que le corresponda la visita, el próximo 19 de junio».

Navarro tiene igualmente secuelas de una infección por Covid-19, padecimientos que requieren cuidados médicos especializados que la prisión no le facilita.

La Unión Europea y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han rechazado y manifestado preocupación tanto por él como por el también preso político José Daniel Ferrer García, reenviado a prisión el mismo día. Asimismo, exigieron sus liberaciones inmediatas, resaltando el peligro que corren sus vidas.