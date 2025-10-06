Sin gobierno en EE.UU.

Suscribete a
La clausura demócrata de las instituciones culturales, tribunales y el funcionariado refleja también las prioridades de la Administración Trump: mantener abiertas las relacionadas con la seguridad

Cuáles son los efectos del cierre del Gobierno federal

El Capitolio, centro del poder político, cerró el miércoles
David Alandete

Corresponsal en Washington

El cierre del Gobierno en Washington se hizo visible primero en uno de sus templos del saber y de la memoria. El pasado miércoles, las puertas de la Biblioteca del Congreso quedaron selladas, cancelando conferencias, conciertos y visitas largamente programadas de investigadores y ... académicos, comprensiblemente frustrados.

