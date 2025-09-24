Suscribete a
Gaza, miserable señuelo propagandístico de Sánchez

La campaña será larga. Se trata de una amplia operación de contraguerrilla urbana con un enemigo embichado en el subsuelo, parapetado en edificios (o sus ruinas) y resguardado cobardemente tras los civiles

Pedro Pitarch

Más de cinco semanas transcurrieron entre el 8 de agosto, cuando el Gabinete de Seguridad israelí decidió abrir una nueva fase operativa en la franja de Gaza, y el 16 de septiembre cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pudieron desencadenar la operación 'Gedeón ... 2'. Lapso que da idea de la complejidad y múltiples tareas a acometer previamente al desencadenamiento de esa operación. Entre otras: planeamiento, adquisición y actualización de información, elaboración de inteligencia, movilización de reservistas y acumulación logística.

