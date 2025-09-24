Gaza, miserable señuelo propagandístico de Sánchez

Más de cinco semanas transcurrieron entre el 8 de agosto, cuando el Gabinete de Seguridad israelí decidió abrir una nueva fase operativa en la franja de Gaza, y el 16 de septiembre cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pudieron desencadenar la operación 'Gedeón ... 2'. Lapso que da idea de la complejidad y múltiples tareas a acometer previamente al desencadenamiento de esa operación. Entre otras: planeamiento, adquisición y actualización de información, elaboración de inteligencia, movilización de reservistas y acumulación logística.

'Gedeón 2' va dirigida a consumar las dos finalidades esenciales de la respuesta de Israel a la terrible masacre del 7 de octubre de 2023, contra los kibutz periféricos a la franja de Gaza. Tales son: destruir la capacidad operativa de Hamás y liberar a los secuestrados. Conviene no olvidar que fueron los palestinos de Hamás quienes iniciaron la guerra, así como que muchos de los que ahora gimen ante las cámaras son los mismos que, en la tarde de aquella carnicería, cantaban y bailaban alborozados por el holocausto (1.200 muertos y 250 secuestrados, entre ellos mujeres y niños) que se acababa de perpetrar.

La campaña será larga. Se trata de una amplia operación de contraguerrilla urbana con un enemigo embichado en el subsuelo, parapetado en edificios (o sus ruinas) y resguardado cobardemente tras los civiles que no hayan evacuado las zonas de combate.

Como era previsible, las operaciones han comenzado por la ciudad de Gaza, capital de la Franja, cuya limpieza habrá de tener repercusiones mayores sobre la capacidad y voluntad de resistencia de los terroristas. Además, al estar ese objetivo próximo a los principales núcleos urbanos israelíes, se acortan las cadenas logísticas. Limpiada plenamente la ciudad de Gaza, las FDI, probablemente, proseguirán sus operaciones hacia el sur de la Franja. El mayor esfuerzo será soportado por infantería (mecanizada y acorazada) y zapadores. Ambos, conjuntamente, rastrillarán y destriparán el terreno contando con apoyo selectivo por el fuego: artillero, de drones artillados y de la aviación táctica. Una labor en la que primará la seguridad de las tropas sobre la velocidad de sus operaciones.

Tal escenario es el báculo sobre el que se apoya el presidente Sánchez para, desde su parapeto monclovita, intentar desviar la atención –la pública y la publicada–, de la enorme corrupción, doméstica e institucional, en la que se refocila. Él ha encontrado en los horrores y sufrimientos de la guerra en Gaza su miserable zona de confort y propaganda.

De ahí ese Real Decreto (RD) de aislamiento de Israel que ha tardado tres semanas en pasar por las holgadas tragaderas de un Gobierno apesebrado. Veremos si luego ese texto será convalidado o no por el congreso de los diputados. Pero que nadie se engañe, aunque se presente como expresión de bondad, generosidad y moralidad, es una mera iniciativa de la política doméstica de Sánchez, que difícilmente podrá implementarse más allá de la mera propaganda. Especialmente en los ámbitos de la inteligencia y el militar. En el primero, porque sería muy perjudicial para España suprimir los intercambios con la inteligencia más aventajada en la lucha contra el yihadismo.

En el segundo, por la dificultad de encontrar, en el mundo occidental, procesos de fabricación y mantenimiento de los modernos sistemas de armamento y equipamientos militares, donde no esté presente la avanzada tecnología industrial israelí. Consecuentemente, un embargo de medios de aplicación militar (armamentos, tecnología, vehículos, logística) conllevaría no solo los pagos correspondientes por incumplimiento de contratos, sino incluso un parón del incipiente proceso de modernización de las FAS españolas.

Curiosamente, Sánchez, que, en octubre de 2014, abogaba ilusoriamente por la desaparición del ministerio de defensa, intentaría lograr aquel sueño por vía de RD. Aunque si entonces se refería al derribo de la cúpula del actual órgano central del ministerio, quizás habría que alabarle el gusto.

En fin, la campaña propagandística gubernamental autoexcluyendo a España de las actividades en las que participe Israel (como sucede, por ejemplo, con el festival de Eurovisión) es un señuelo engañabobos. ¿Acaso Sánchez, por ejemplo, tiene la autorización de Puigdemont para retirar a España de la Unión por el Mediterráneo, organización surgida del llamado Proceso de Barcelona (1995), en la que participa Israel, y que tiene su sede en la Ciudad Condal?