El exministro de Economía purgado por el régimen cubano no reconocerá los cargos y pide un juicio público

La hermana del funcionario acusado de espionaje y lavado de dinero ha declarado que «una fuente cercana a la investigación» le ha «garantizado» que la petición fiscal es de «cadena perpetua»

El exministro de Economía Alejandro Gil Fernández
Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

Alejandro Gil Fernández «se mantiene firme en su defensa y no reconocerá bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le imputa y que no se le sea debidamente verificado», expresó mediante un comunicado oficial publicado en su perfil de Facebook, Laura María Gil González, ... hija del exministro de Economía y Planificación de Cuba bajo proceso judicial actualmente.

