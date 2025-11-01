Suscribete a
Cuba acusa de espionaje y malversación al exministro de Economía Gil Fernández

Fue destituido en febrero de 2024 después de que el régimen anunciara el aplazamiento de un paquetazo económico impulsado por este y que generó rechazo en la población

Hay quienes ven en este anuncio una maniobra del Gobierno de Díaz-Canel para desviar la atención sobre la tragedia provocada por el huracán Melissa

Cuba recibe donaciones de más de 4 millones de dólares para enfrentar al huracán Melissa pero no llegan a la población

El exministro de Economía Alejandro Gil Fernández
Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

Tras más de un año y medio de silencio, este viernes la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó haber concluido las «acciones investigativas» en contra del ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y «otros imputados».

