Documentos olvidados por el equipo de Trump en una fotocopiadora confirman que la cumbre con Putin iba a ser más extensa

En los documentos había información sensible, como la agenda detallada del encuentro, números de teléfono de funcionarios de EE.UU. o el listado de participantes

Trump entregó a Putin una carta de Melania sobre el secuestro de niños en la guerra de Ucrania

Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

No había muchas dudas de que la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska del pasado viernes acabó de forma abrupta, pero un fallo sonrojante de seguridad de funcionarios del Gobierno de EE.UU. lo confirma: miembros del Departamento de Estado olvidaron en ... una fotocopiadora de su hotel nueve documentos con información sensible sobre el encuentro entre los presidentes de EE.UU. y de Rusia.

