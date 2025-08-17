Documentos olvidados por el equipo de Trump en una fotocopiadora confirman que la cumbre con Putin iba a ser más extensa

No había muchas dudas de que la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska del pasado viernes acabó de forma abrupta, pero un fallo sonrojante de seguridad de funcionarios del Gobierno de EE.UU. lo confirma: miembros del Departamento de Estado olvidaron en ... una fotocopiadora de su hotel nueve documentos con información sensible sobre el encuentro entre los presidentes de EE.UU. y de Rusia.

Tres huéspedes del Hotel Captain Cook, un establecimiento a 20 minutos de la base militar en Anchorage en la que se reunieron Trump y Putin, encontraron nueve páginas de documentos en las fotocopiadoras con acceso general del público. Eran las nueve de la mañana, horas antes de que comenzara la cumbre.

En los documentos había información sensible, como la agenda detallada del encuentro, números de teléfono de funcionarios de EE.UU. o el listado de participantes. También otros menos relevantes, como la pronunciación fonética en inglés de los participantes rusos ('POO-tihn', para el caso de Putin) o el menú del almuerzo, que incluía una ensalada sencilla, 'filet mignon' y fletán, un pescado popular en Alaska.

Noticia Relacionada Trump celebra «grandes progresos» con Rusia y su negociador asegura que Putin acepta las garantías de seguridad para Ucrania Javier Ansorena Trump y Witkoff buscaron alentar el optimismo frente a la incertidumbre después de una reunión en Alaska en la que no se cerró ningún compromiso

También incluye el detalle de un regalo que Trump tenía la intención de dar a Putin: una estatua del águila americana, uno de los símbolos de EE.UU.

Los documentos aparecían elaborados por la Oficina del Jefe de Protocolo, una unidad del Departamento de Estado comandado por Monica Crowley, una ex presentadora de la cadena Fox News que ha tenido responsabilidades en los dos gobiernos de Trump.

How does this happen? Trump-Putin documents left on hotel printer : NPR https://t.co/dta90OeuTc pic.twitter.com/3mGvOwHlK1 — WV Federation of Democratic Women (@WVFDW) August 16, 2025

Los huéspedes que encontraron los documentos los compartieron con NPR, la cadena de radio pública estadounidense, que publicó su contenido, excepto los números de teléfono de los funcionarios de protocolo que aparecían mencionados.

«Un diez» de reunión

No está claro si Trump llegó a dar ese regalo a Putin, en una cumbre que acabó sin acuerdos, a la que el presidente de EE.UU. acudió defendiendo que estaría «nada contento» si no se obtenía un alto el fuego y de la que salió rechazando esa posibilidad y abrazando la de un acuerdo de paz más en la línea que busca Putin.

Lo que sí confirman los documentos es que la cumbre, pese a que después Trump le dio un «diez» de nota, iba a ser mucho más extensa. Por ejemplo, ese almuerzo, en el que iban a participar una docena de personas entre ambas delegaciones, no se produjo. Y, sobre todo, se acortó de manera evidente. La agenda prevista según esos documentos marcaba una rueda de prensa de Trump de 40 minutos de duración, seguida de otra conjunta con Putin de una hora más. Todo eso se redujo a una comparecencia conjunta escueta y en la que, de forma reseñable, el presidente de EE.UU., no aceptó preguntas.

La Casa Blanca ha quitado importancia al olvido de los documentos de una cumbre con un gran rival global en una fotocopiadora pública. Los ha tachado de poco más de «un menú de varias páginas» y ha negado que haya habido cualquier brecha de seguridad.

Pero el incidente se suma a otros anteriores, como la reciente inclusión de una persona ajena al Gobierno en un chat grupal de miembros de fuerzas de seguridad. Y, sobre todo, al llamado 'Signalgate', cuando el entonces asesor de seguridad nacional de EE.UU., Mike Waltz, metió por error al director de una revista en un chat en el que se discutieron detalles de alta sensibilidad sobre el ataque a terroristas hutíes en Yemen.