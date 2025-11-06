Detenido un británico vinculado a Hamás que planeaba atentados y había introducido un arsenal en Viena

Un ciudadano británico ha sido detenido en Londres sospechoso de tener vínculos con tres presuntos miembros de Hamás acusados de planear ataques contra sitios judíos, según han informado las autoridades este jueves.
Paralelamente, en Austria, la Policía ha incautado armas que habrían sido ... introducidas al país con el objetivo de preparar atentados, especialmente contra instituciones israelíes o judías en Europa.
«La Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN) ha incautado cinco pistolas en Viena en relación con una operación terrorista», ha señalado el Ministerio del Interior de Austria en un comunicado. Las autoridades austriacas han confirmado que el hallazgo responde a una «exhaustiva investigación» del DSN durante «varias semanas» con la colaboración internacional sobre una «organización terrorista con actividad global y vínculos con Hamás».
El presidente no quiso responder cómo lo haría, tampoco si ha impuesto un plazo a Hamás para que dé ese paso. «Bastante rápido, algo razonable», se limitó a decir
El británico, de 39 años, ha sido arrestado este lunes como parte de la investigación, a petición de las autoridades alemanas que buscan su extradición, según ha informado a AFP la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
Los fiscales alemanes han señalado en un comunicado que el hombre pertenecería a Hamás y habría transportado las armas a Viena. Han indicado que se cree que estuvo en contacto con uno de los otros tres hombres que fueron arrestados en Alemania el mes pasado bajo sospecha de preparar ataques.
Hamás ha negado cualquier vínculo con los tres individuos.
