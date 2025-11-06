Suscribete a
Detenido un británico vinculado a Hamás que planeaba atentados y había introducido un arsenal en Viena

La investigación lo vincula con tres presuntos miembros del grupo terrorista palestino

La Policía metropolitana de Londres, en una foto de archivo.
La Policía metropolitana de Londres, en una foto de archivo. efe

Agencias

Un ciudadano británico ha sido detenido en Londres sospechoso de tener vínculos con tres presuntos miembros de Hamás acusados de planear ataques contra sitios judíos, según han informado las autoridades este jueves.

Paralelamente, en Austria, la Policía ha incautado armas que habrían sido ... introducidas al país con el objetivo de preparar atentados, especialmente contra instituciones israelíes o judías en Europa.

