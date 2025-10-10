Corea del Norte muestra su poderío armamentístico en el 80º aniversario del Partido de los Trabajadores

Corea del Norte organiza un desfile militar este viernes por la noche para mostrar su creciente poderío militar con motivo de conmemorar la fundación del Partido de los Trabajadores, actualmente en el poder. Mientras tanto, Kim Jong Un ha declarado que la posición ... mundial del país está mejorando día a día, informa Reuters.

Al igual que en su visita del mes pasado a Pekín con motivo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial en China, Kim ha estado flanqueado por los líderes de sus aliados mientras califica a su país de «miembro fiel de las fuerzas socialistas» y «baluarte de la independencia» frente a la amenaza de la hegemonía mundial de Occidente.

Kim ha honrado el legado del partido que, según él, «no ha cometido ni un solo error» en sus 80 años de historia, llevando al país por la senda del ascenso gracias a la sabiduría y la fuerza del pueblo, según ha informado la agencia estatal de noticias KCNA.

«Hoy nos presentamos ante el mundo como un pueblo poderoso, sin obstáculos que no podamos superar ni grandes logros que no podamos alcanzar», afirmó en un discurso pronunciado el jueves en el estadio May Day, al que asistieron delegaciones extranjeras de alto nivel, según informó la KCNA.

Es probable que el viernes por la noche se celebre un desfile militar, según afirmó un oficial del Ejército surcoreano, citando indicios de ensayos en curso en los que participan tropas, misiles y equipo militar.

Corea del Norte, país con armas nucleares, ha utilizado estos desfiles, que suelen coincidir con aniversarios importantes y que recientemente se celebran por la noche, como un escaparate ostentoso de su creciente poderío militar, en el que muestra misiles balísticos y equipo militar cada vez más avanzados.

El desfile de esta semana está siendo observado por funcionarios y analistas para ver si se muestra el último misil balístico intercontinental (ICBM) propulsado por combustible sólido con un alcance que puede interceptar en el territorio continental de Estados Unidos.

Corea del Norte y sus posibles relaciones diplomáticas

En el podio central del abarrotado estadio May Day el jueves, Kim estuvo acompañado por el primer ministro chino Li Qiang, el líder vietnamita To Lam y el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso Dmitry Medvedev, además de delegaciones extranjeras y diplomáticos.

La gran multitud reunida estalló en vítores «que sacudieron el cielo nocturno de la capital», y las celebraciones de la noche incluyeron juegos masivos y actuaciones artísticas, según informó la KCNA.

Kim recibió al jefe del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, que encabeza una nutrida delegación gubernamental, con una guardia de honor y mantuvo conversaciones sobre el avance de la cooperación para hacer frente a los retos globales, según la KCNA.

Aunque las sanciones internacionales contra Pyongyang han limitado la cooperación, la nutrida comitiva de Lam demuestra que Hanoi quiere dar mucho más contenido a sus duraderas conexiones de la Guerra Fría, afirmó Khang Vu, profesor visitante de política de Asia Oriental en el Boston College.

Vietnam y Corea del Norte se consideran mutuamente socios económicos potenciales importantes, afirmó Vu. «Vietnam también puede ser útil para Corea del Norte a la hora de comunicarse con Occidente, ahora que Rusia está aislada y China ha suscitado mucho escepticismo», afirmó.

Asimismo, Kim mantuvo conversaciones con Li, de China, en las que afirmaron que la visita marcaba un «nuevo capítulo» en el avance de las relaciones entre ambos países bajo el liderazgo de sus máximos dirigentes y se comprometieron a ampliar el diálogo estratégico y los intercambios de alto nivel, según informó la KCNA.