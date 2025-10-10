Suscribete a
Las tropas israelíes comienzan su repliegue en la Franja de Gaza
Corea del Norte muestra su poderío armamentístico en el 80º aniversario del Partido de los Trabajadores

Pionyang exhibe misiles balísticos y equipo militar ante su líder norcoreano y rerpresentantes de las delegaciones de Rusia, Vietnam y China

Xi Jinping recibe a Kim Jong-un, elevado a líder global

El líder norcoreano Kim Jong Un el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam y el primer ministro chino, Li Qiang, asisten a un acto conmemorativo del 80.º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores
El líder norcoreano Kim Jong Un el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam y el primer ministro chino, Li Qiang, asisten a un acto conmemorativo del 80.º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores afp

Corea del Norte organiza un desfile militar este viernes por la noche para mostrar su creciente poderío militar con motivo de conmemorar la fundación del Partido de los Trabajadores, actualmente en el poder. Mientras tanto, Kim Jong Un ha declarado que la posición ... mundial del país está mejorando día a día, informa Reuters.

