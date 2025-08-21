Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet activa avisos por riesgo de lluvias e inundaciones en Cantabria

Arde un buque naval estadounidense frente a la costa de Japón

Dos marines fueron atendidos con heridas leves, la causa del incendio aún está bajo investigación

EE.UU. envía tres navíos de guerra cerca de Venezuela para hacer frente a los cárteles

El buque permaneció 12 horas en llamas que fueron extinguidas por cuatro buques japoneses de la guardia costera, la marina y contratistas privados
El buque permaneció 12 horas en llamas que fueron extinguidas por cuatro buques japoneses de la guardia costera, la marina y contratistas privados afp

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un buque naval estadounidense se ha incendiado frente a la costa japonesa, cerca de la isla sureña de Okinawa, y ha permanecido 12 horas en llamas hasta que el fuego fue extinguido con ayuda de embarcaciones locales, según han informado las fuerzas armadas de Washington.

Dos marines estadounidenses han sido atendidos con heridas leves por el fuego en el USS New Orleans, que ha estallado este miércoles, tal y como lo ha indicado la 7ª Flota de Estados Unidos a través de un comunicado.

«La causa del incendio está actualmente bajo investigación (...). La tripulación del New Orleans permanece a bordo», agregó el comunicado.

Noticia Relacionada

Cuatro buques japoneses de la guardia costera, la marina y contratistas privados han pasado la noche combatiendo las llamadas, ha indicado el portavoz Tetsuhiro Azumahiga a la AFP.

Estados Unidos tiene unos 54.000 funcionarios militares en Japón, en su mayoría en Okinawa.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app