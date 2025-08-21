Arde un buque naval estadounidense frente a la costa de Japón

El buque permaneció 12 horas en llamas que fueron extinguidas por cuatro buques japoneses de la guardia costera, la marina y contratistas privados

Un buque naval estadounidense se ha incendiado frente a la costa japonesa, cerca de la isla sureña de Okinawa, y ha permanecido 12 horas en llamas hasta que el fuego fue extinguido con ayuda de embarcaciones locales, según han informado las fuerzas armadas de Washington.

Dos marines estadounidenses han sido atendidos con heridas leves por el fuego en el USS New Orleans, que ha estallado este miércoles, tal y como lo ha indicado la 7ª Flota de Estados Unidos a través de un comunicado.

«La causa del incendio está actualmente bajo investigación (...). La tripulación del New Orleans permanece a bordo», agregó el comunicado.

Cuatro buques japoneses de la guardia costera, la marina y contratistas privados han pasado la noche combatiendo las llamadas, ha indicado el portavoz Tetsuhiro Azumahiga a la AFP.

Estados Unidos tiene unos 54.000 funcionarios militares en Japón, en su mayoría en Okinawa.