Suscribete a
ABC Premium

Bolivia reabre la puerta a la DEA para colaborar con Trump en la lucha contra el narcotráfico

El retorno de la cooperación llega en un momento en el que el Gobierno de Paz intenta recomponer sus instituciones y reinsertarse en los circuitos internacionales de seguridad

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, tras ser excarcelada: «Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria»

La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008, cuando era presidente Evo Morales, por supuestos actos de injerencia
La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008, cuando era presidente Evo Morales, por supuestos actos de injerencia

Ronald Catari

Corresponsal en La Paz

Bolivia ha iniciado un giro en su política de seguridad y en la lucha contra la droga después de casi 17 años de distanciamiento con Estados Unidos. El Gobierno de Rodrigo Paz ha confirmado que volverá a trabajar con la DEA y con otras ... agencias internacionales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, reflejando un cambio de rumbo con impacto político, territorial y diplomático.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app