Un avión de carga del Ejército de Turquía se estrella en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán

El Gobierno turco ha asegurado que hay puesto un rescate en marcha «en coordinación» con las autoridades de ambos países, aunque se desconocen si ha habido víctimas

Instante en la que la aeronave pierde el control.
Un avión de carga del Ejército de Turquía se ha estrellado este martes en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según ha confirmado el Ministerio de Defensa turco, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o sobre las causas del siniestro.

La cartera ... ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X que «un avión militar de carga C-130 que iba de Azerbaiyán a Turquía se ha estrellado en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán».

