Escucha las noticias de este miércoles 5 de noviembre

Al menos cuatro muertos y once heridos tras estrellarse un avión de carga en Kentucky (EE.UU.)

El avión se ha estrellado tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville

Mueren dos empleados del aeropuerto de Hong Kong tras chocar con un avión de carga que se salió de la pista

Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto internacional de Kentucky
Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto internacional de Kentucky efe

Al menos cuatro personas han muerto y otras once han resultado heridas después de que un avión de carga se haya estrellado este lunes tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky.

El portavoz del aeropuerto, Johnathan Biven, ... ha elevado el balance de víctimas ofrecido en rueda de prensa por el gobernador del estado, Andy Beshear, quien ha descrito el accidente como «catastrófico» y ha advertido de un posible impacto ambiental en la zona, que alberga al menos una empresa de reciclaje de petróleo y otra de repuestos para automóviles.

