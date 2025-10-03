Suscribete a
ABC Premium

La República Checa decide entre la continuidad europeísta o el giro prorruso

El presidente Pavel advierte de que la elección de Babis pondría en riesgo la seguridad y la estabilidad democrática

Merz llama a Alemania y a Europa a una «nueva unidad»

El presidente checo, Petr Pavel, y la primera dama, Eva Pavlova, emitieron sus votos para las elecciones parlamentarias
El presidente checo, Petr Pavel, y la primera dama, Eva Pavlova, emitieron sus votos para las elecciones parlamentarias Reuters
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A las puertas de estas trascendentales elecciones, el presidente checo Petr Pavel se ha dirigido a la nación para apelar a la «prudencia» y pedir a los votantes que elijan un primer ministro que «no sea una amenaza para nuestra seguridad». Su discurso televisado ... ha añadido dramatismo al riesgo de que el Gobierno checo, en pleno flanco oriental de la OTAN, se vuelque del lado prorruso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app