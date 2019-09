Lea la transcripción de la conversación entre Trump y Zelenski La conversación, que servirá de prueba clave en el «impeachmente» contra el presidente, ha sido publicada íntegra este miércoles por la Casa Blanca

ABC Actualizado: 25/09/2019 19:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La conversación telefónica en la que el presidente de EE.UU., Donald Trump, habría presionado a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que investigara al hijo de Joe Biden servirá como base para construir el «impeachment» o juicio político que los demócratas pretenden impulsar contra Trump. A continuación, puedes leer los extractos más relevantes de la transcripción hecha pública por la Casa Blanca:

[...]

Trump: Hemos hecho muchos esfuerzos e invertido mucho tiempo en Ucrania. Mucho más que los países europeos, que deberían ayudar más de lo que están haciendo. Alemania no está intercediendo casi nada por vosotros. Todo lo que están haciendo es hablar, y pienso que es algo de lo que deberíais preguntarles. Cuando estuve hablando con Angela Merkel habló sobre Ucrania, pero no hace nada. Muchos países europeos están siguiendo el mismo camino y es algo que creo que deberíais tomar en cuenta, pero Estados Unidos es muy bueno con Ucrania.

Zelenski: Sí, estás totalmente en lo cierto. No al 100%, sino al 1000%. Me he reunido y hablado con Merkel, y también con Macron, y les he dicho que no están haciendo todo lo que necesitan en lo que respecta al tema de las sanciones. No están trabajando todo lo que deberían sobre Ucrania. La Unión Europea debería ser nuestro principal aliado, pero Estados Unidos lo está siendo más y estoy muy agradecido por ello.

Trump: Sin embargo, me gustaría que nos hicieras un favor porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho al respecto. Me gustaría que descubrieras qué sucedió con toda esta situación con Ucrania, dicen Crowdstrike ... Creo que tienes una de tus personas ricas ... El servidor, dicen que Ucrania lo tiene. Sucedieron muchas cosas, toda la situación. Creo que te estás rodeando de algunas de las mismas personas. Me gustaría que el Fiscal General lo llamara a usted o a su gente y me gustaría que llegara al fondo. Como viste ayer, todo ese sinsentido terminó con resultados muy pobres de un hombre llamado Robert Mueller, incompetente, pero dicen que buena parte comenzó con Ucrania. Sea lo que sea que pueda hacer, es muy importante que lo haga si es posible.

Zelenski: Sí, es muy importante para mí y todo lo que acaba de mencionar anteriormente. Para mí, como Presidente, es muy importante y estamos abiertos a cualquier cooperación futura. Estamos listos para abrir una nueva página sobre cooperación en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Para ese propósito, acabo de recordar a nuestro embajador de Estados Unidos y será reemplazado por un embajador muy competente y con mucha experiencia que trabajará duro para asegurarse de que nuestras dos naciones se estén acercando. También me gustaría y espero tener su confianza para que podamos cooperar aún más. Le diré personalmente que uno de mis asistentes habló con Giuliani recientemente y esperamos que Giuliani pueda viajar a Ucrania. Solo quería confirmarte una vez más que no tienes más que amigos en nosotros. Me aseguraré de rodearme de las mejores y más experimentadas personas. También quería decirte que somos amigos. Somos grandes amigos y usted, señor Presidente, tiene amigos en nuestro país para que podamos continuar nuestra asociación estratégica. También planeo rodearme de grandes personas y, además de esa investigación, garantizo como Presidente de Ucrania que todas las investigaciones se realizarán de manera abierta y sincera. Eso te lo puedo asegurar.

Trump: Bien, porque escuché que tenías un fiscal que era muy bueno y lo suspendieron y eso es realmente injusto. Mucha gente está hablando de eso, la forma en que suspendieron a su muy buen fiscal y usted tuvo algunas personas muy malas involucradas. Giuliani es un hombre muy respetado. Era el alcalde de la ciudad de Nueva York, un gran alcalde, y me gustaría que él te llamara. Le pediré a él y al fiscal general que te llamen. Rudy conoce al detalle lo que está pasando y es un tipo muy capaz. Sería genial si pudieras hablar con él. Quería que supieras que tanto la exeembajadora estadounidense como la gente con la que trataba en Ucrania eran problemáticos. Respecto a lo otro, hay mucho que hablar sobre el hijo de Biden, ya que Biden Sr. paralizó la acusación y un montón de gente quiere indagar sobre ello, así que cualquier cosa que pudierais averiguar estaría genial. Biden iba por ahí jactándose de que detuvo la investigación, así que si pudierais echarle un vistazo... A mí la verdad es que me suena horrible.

Zelenski: Quería hablarte sobre el fiscal. En primer lugar entiendo la situación y estoy al tanto. Puesto que hemos conseguido la mayoría absoluta, el próximo fiscal general, que será 100% de mi confianza, será ratificado por el Parlamento y asumirá el cargo en septiembre. Él o ella verá a ver que puede indagar, concretamente sobre la compañía que has mencionado. El propósito de la investigación es el hecho de asegurarse que se restaure la integridad, así que pondremos cuidado. Además, me gustaría pedirte que, si tuvierais cualquier información adicional que pudierais suministrarnos, sería de gran ayuda para asegurarnos que impartimos justicia en nuestro país con el consentimiento del embajador ucraniano en EE.UU. Fue genial que tu fueras el primero que me dijera que fue una mala embajadora porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Su actitud hacia mí distó mucho de ser la mejor, ya que admiraba al presidente anterior y estaba de su lado. No me hubiera aceptado nunca como nuevo mandatario.

Trump: Bueno, ahora va a tener que lidiar con algunas cosas. Le pediré al sr. Giuliani y al fiscal general que te llamen para que podamos llegar al fondo del asunto. Estoy seguro que lo conseguirás. He oído que el trato hacia el fiscal fue muy malo cuando él era muy justo, así que buena suerte con todo eso. Creo que vuestra economía va a mejorar cada vez más. Tenéis un montón de bienes. Es un gran país. Tengo muchos amigos ucranianos, son gente increíble.

[...]

Trump: Bien. Bueno, te lo agradezco mucho. Cuando quieras venir a la Casa Blanca, llámame y buscamos una fecha.

Zelenski: Muchas gracias. Estaré encantado de ir y conocerte personalmente. Tú también estás invitado a Ucrania y a Kiev, que es una bellísima ciudad. Tenemos un hermoso país y serás muy bienvenido. Por otro lado, creo que el 1 de septiembre los dos estaremos en Polonia y, con suerte, podremos vernos. Tras eso, podría ser una muy buena idea para ti venir a Ucrania. Podemos usar mi avión o el tuyo, que probablemente sea mucho mejor.