El secretario de Comercio de EE.UU. se queda dormido durante el discurso de Trump en la ONU

El secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, se quedó dormido durante el discurso ante la ONU del presidente estadounidense, Donald Trump, que habló con un tono mucho más apagado y monótono que de costumbre.

Ross, de 81 años, tiene fama de quedarse dormido en muchas reuniones del Departamento de Comercio y también lo había hecho alguna que otra vez en público, pero hasta ahora las cámaras nunca le habían captado con los ojos cerrados en un momento de tan alto perfil como el discurso de Trump ante la Asamblea General.

Sentado a la izquierda del vicepresidente Mike Pence en las sillas reservadas a Estados Unidos, Ross pareció estar dormido durante unos 15 minutos hacia la mitad del discurso de Trump, según la cadena televisiva CNBC.

El tramo que se perdió incluía referencias a la guerra comercial con China, el tema más importante para su departamento de los incluidos en el discurso.

Is Wilbur Ross ... is he sleeping through Trump's #unga speech? pic.twitter.com/rmzjtuFedB