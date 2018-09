Rusia deplora la advertencia de Trump sobre un ataque «temerario» contra la provincia siria de Idlib El presidente norteamericano llamó el lunes a Moscú, Damasco e Teherán a «no atacar temerariamente la provincia de Idlib»

Rafael M. Mañueco

El Kremlin deplora que el presidente estadounidense, Donald Trump, advierta a Rusia, Siria e Irán sobre lo que tienen que hacer en la provincia siria de Idlib, el último bastión rebelde contra el que parece inminente una potente ofensiva del régimen de Damasco con la ayuda de sus aliados (Moscú y Teherán). El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, sostiene «que Trump «lanza propuestas sin tener en cuenta el negativo y peligroso potencial que encierra» el «nido de terrorista» que es Idlib para Siria en su conjunto.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente norteamericano llamó el lunes a Rusia, Siria e Irán a «no atacar temerariamente la provincia de Idlib», ya que, según su opinión «podría cometerse una error humanitario grave (...) miles de personas podrían morir». «¡No permitáis que eso suceda!», insiste. En este último foco de resistencia yihadista, que tiene frontera con Turquía, viven cerca de tres millones de personas.

Pero Peskov dejó claro ayer que la situación en Idlib «es un problema que hay que solucionar y nos consta que la tropas sirias se están preparando para ello». Según sus palabras, «el problema nos preocupa especialmente, no sólo a nosotros y Damasco, sino también a Ankara y Teherán». En su habitual comparecencia ante la prensa, el portavoz de Vladímir Putin subrayó que mientras no se resuelva la situación en Idlib «todos los intentos de revertir la situación hacia una salida diplomática quedarán minados». Además, Peskov afirmó que los aparatos voladores no tripulados que operan los yihadistas desde Idlib «constituyen una seria amenaza para nuestras bases» militares en Siria.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha insistido repetidamente en la necesidad de «eliminar a los terroristas» en Idlib y cree que el régimen de Bashar al Assad tiene todo el derecho a hacerlo. Esta cuestión será el punto central de la reunión que mantendrán el viernes en Teherán los presidentes de Rusia, Irán y Turquía.

Peskov evitó ayer responder a la pregunta sobre si la aviación rusa está llevando ya a cabo incursiones en Idlib,como asegura el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, cuya información habla de bombardeos en los alrededores de Yisr al Shughur. Aunque oficialmente Rusia detuvo sus ataques aéreos contra Idlib a mediados de agosto, distintas fuentes, incluso dentro de Rusia, aseguran que esporádicamente se han repetido en los últimos días.

Estos ataques coinciden con el momento de mayor concentración de navíos de guerra rusos en el este del Mediterráneo desde que Moscú entró en la guerra en apoyo de Assad hace ahora tres años prácticamente.