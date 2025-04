La maquinaria de Putin se intensifica para tapar masacres como la de Bucha

Justo después de la masacre de Bucha , lugar en que las fuerzas armadas de Rusia ejecutaron a cientos de civiles ucranianos, una de las cadenas televisivas del Kremlin, RT , halló lo que al entender de sus editores desmontaba la existencia misma ... de esa atrocidad. Los empleados de RT se hicieron con una grabación que al servicio en español de esa cadena rusa le permitía afirmar en una nota en su sitio web lo siguiente: «Los periodistas occidentales y los agentes de seguridad ucranianos, que fueron a buscar signos de atrocidades cometidas por militares rusos al noroeste de la ciudad de Bucha, ubicada en la región de Kiev, no encontraron evidencias de violaciones de los derechos humanos, según grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas por RT».

«No hay indicios de ninguna masacre». Así contó RT lo ocurrido en Bucha

En una emisión de RT en antena, el periodista Boris Kuznetsov daba más detalles: «Han publicado las grabaciones, las conversaciones, de un periodista occidental… ¿Qué es lo que relata el periodista que visitó el terreno? Que no hay indicios de ninguna masacre , que claramente hay personas muertas, pero por causa de la caída de los proyectiles y así mismo la gente local le contó que los soldados rusos, trataban de manera muy buena, que de hecho ayudaban con alimentos, con agua, y eran muy amistosos».

En esa grabación de la que habla Kuznetsov y que emite RT, el supuesto periodista occidental, que tiene acento británico y dice llamarse Simon, afirma que « no hay ningún cadáver en las calles , el forense de la policía no ha visto ninguno, piensan que probablemente haya gente bajo los escombros, habrán fallecido durante el bombardeo, pero no hay evidencias de abusos en absoluto». La presentadora de RT, Alina Nieves, afirma: «Aparecen supuestas pruebas que podrían desmentir la narrativa de Kiev y Occidente destinada a denigrar la actuación de las tropas rusas».

El titular de la nota web que RT en español publicó después es: «No hay evidencias de abusos en absoluto: llamadas de periodistas extranjeros y agentes de seguridad de Ucrania revelan lo que ocurre cerca de Bucha». En su versión en inglés, RT fue más lejos, y tituló: «Registros de llamadas telefónicas parecen poner en duda las afirmaciones de Ucrania sobre las atrocidades rusas».

El canal RT se ha convertido en un elemento esencial de la propaganda rusa, dentro y fuera de sus fronteras EPA

La información de RT, falsa, revela cómo esa cadena se ha convertido en un instrumento crucial del Kremlin para ocultar sus crímenes y sembrar dudas sobre sus acciones más lesivas en Ucrania , justo en un momento en el que, según la inteligencia estadounidense Putin se dispone a redoblar sus esfuerzos para tomar el este de ese país europeo por la fuerza.

Objetivo: desinformación

No hay indicios de que esa conversación del tal Simon sea real, y ni siquiera se sabe la identidad de ese supuesto periodista occidental. Cuando Kuznetsov se refiere a la grabación habla de forma impersonal, « han publicado», sin decir quién ni con qué fin . Es más, en esa grabación el tal Simon habla de haber llegado a la localidad de Borodianka, que está en realidad a 25 kilómetros de Bucha, y no al lugar en que los periodistas internacionales han visto a los propios muertos, incluido el enviado especial Mikel Ayestaran, que lo contó en las páginas de este mismo diario .

RT fue identificada en un informe de enero del departamento de Estado de EE.UU. como uno de los mayores instrumentos de difusión de la desinformación rusa, un instrumento para justificar en el extranjero al régimen de Putin. Junto con Sputnik, otro sitio web del Kremlin con emisiones de radio , RT «tiene la apariencia de los medios de comunicación internacionales convencionales, para prestar apoyo a los objetivos de política exterior del Kremlin mediante acciones de desinformación y propaganda».

Afirma ese informe que RT y sus periodistas «intentan equipararse con los principales medios de comunicación internacionales independientes que realizan una cobertura objetiva de los acontecimientos, posiblemente con el fin de incrementar su alcance y credibilidad; y plantean todos los intentos de criticar sus actividades como violaciones de la libertad de prensa». Como se ha visto con el ejemplo de la grabación del presunto periodista británico, sin embargo, RT no se rige por los mismos parámetros de rigor periodístico que imperan en otros medios públicos con servicios multilingües incluido el español, como la alemana DW o la británica BBC.

RT, por ejemplo, promovió en 2014 la teoría conspirativa de que cazas de combate de Ucrania volaban junto al avión de Malaysian Airlines que se estrelló con 298 personas a bordo, y para ello entrevistó a un supuesto controlador aéreo español que decía trabajar en el aeropuerto de Kiev. Al avión de pasajeros lo derribó en realidad un misil ruso, y el falso controlador aéreo, el español José Carlos Barrios Sánchez, diría años después a Radio Free Europe que le pagaron de Rusia más de 40.000 euros por inventarse esas falsedades y contarlas en RT, algo que los portavoces de esa cadena negaron.

En el caso de la masacre de Bucha, así como de lo que EE.UU. considera otros crímenes de lesa humanidad, RT y sus empleados se han lanzado a crear una cortina de humo para ocultar la autoría del Kremlin y retratar a los ucranianos como nazis que, en definitiva, son también agresores y no agredidos en este conflicto. Es cierto que la Unión Europea y otros países han quitado a RT de las ondas convencionales de televisión y que grandes plataformas como Facebook o Google han vetado sus emisiones dentro de sus servicios por emitir propaganda del Kremlin que justifica la agresión a Ucrania, que suma más de 1.300 civiles muertos y casi cinco millones de desplazados.

Pero según apuntan varios análisis de institutos de ideas como el Atlantic Council o el German Marshall Fund, RT tiene una estrategia centrada en amplificar mensajes en redes sociales , más allá de captar espectadores en sus emisiones convencionales, que han sido y son marginales.

En redes como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y, sobre todo Telegram, mensajes directamente tomados del argumentario del Kremlin proliferan gracias a las acciones de esas cuentas oficiales de RT , además de periodistas y analistas pagados por la cadena. Es más: a la ampliación de las notas de RT y sus tesis pro-Putin se suman los medios estatales de propaganda del chavismo y de Irán, según un análisis de Omelas, una consultora con sede en Washington que rastrea propaganda en español en internet.

Por ejemplo, el 4 de abril, Alba Ciudad FM, una emisora de radio venezolana adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reprodujo íntegra una nota de RT que afirmaba «Moscú presentará pronto pruebas de que los soldados rusos no tienen nada que ver con los asesinatos de civiles en Bucha». Esas pruebas nunca llegaron. Hispan TV, el canal en español del régimen iraní , aliado de Rusia, publicó el siguiente titular: «Vean cómo un cuerpo se mueve tras la supuesta ‘masacre’ en Bucha». Aludía el medio iraní a una mentira sobre un cadáver que supuestamente se movía, como si fuera un actor, en un vídeo en redes sociales.

Según el informe antes mencionado del departamento de Estado de EE.UU., RT «amplifica los contenidos que generan el Kremlin y sitios subsidiarios alineados con el Kremlin (algunos de los cuales tienen nexos con los servicios de inteligencia rusos), utilizando las redes sociales como armas y promoviendo la desinformación por medios cibernéticos ». El medio está obligado a registrarse ante el departamento de Justicia de EE.UU. como agente de influencia de un Gobierno extranjero y debe informar a las autoridades de todos sus movimientos y comunicaciones.

Mentiras en español

Según informa la propia RT, la compañía tiene unos 200 empleados para su servicio en español y ha abierto oficinas en Argentina, Cuba y Venezuela. El perfil de RT en Español cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Twitter , 4,3 millones en YouTube y más de 18 millones en Facebook . Aunque es cierto que RT America, un servicio en inglés en EE.UU., cerró días después de que Occidente sancionara a Rusia, RT en español mantiene sus emisiones y ofrece su contenido en internet.

Su plataforma principal para difundir vídeo es Odysee, pero a lo sumo suele concitar 200 visualizaciones simultáneas en un día. Según el servicio Hamilton 68, creado por el grupo Alianza para Asegurar la Democracia y el German Marshall Fund para seguir propaganda rusa, la cuenta de Twitter de RT en español es la más influyente en el entramado de perfiles adscritos al Kremlin.

La directora de RT, Margarita Simonián, se ha referido a los ucranianos como «bestias»

La directora de RT, Margarita Simonián , es una enardecida defensora de Putin, que hace apenas unos días justificó la censura en los medios y que se ha referido a los ucranianos como bestias . «Lo que te hace ser un nazi es tu naturaleza de bestia, tu odio de bestia y tu voluntad de bestia de llegar a arrancarle los ojos a niños en nombre de tu nacionalidad». Así los describía el 26 de marzo en una entrevista en la televisión rusa NTV. Visiblemente emocionada, Simonián ofrecía luego una falsa lista de atrocidades cometidas por Ucrania: matar a niños con bombas de racimo; censura de todos los medios privados, y castrar a los prisioneros de guerra rusos.

Empleados de RT en todo el mundo trabajan bajo la dirección de Simonián, que hace esas afirmaciones en público. Aparte de que el medio asuma esa línea de defensa de Rusia, esos empleados se refieren, por ejemplo, a las fuerzas que combaten en Ucrania como «una internacional fascista» , según ha dicho la española Helena Villar, empleada de RT en Washington. A periodistas y medios en español que han informado de las atrocidades rusas y han expuesto las manipulaciones de RT, desde DW en español hasta ‘El Mundo’, pasando por La Sexta, Villar los ha denostando, acusándolos repetidamente de ser «fascistas», además de apuntar falsamente a otros periodistas españoles por «defender a nazis» .

Muchos de los asalariados y colaboradores de RT, aunque no todos, han sido etiquetados como tales en redes como Twitter. El algoritmo de esta última red filtra ahora contenido de RT para alertar de que es un medio estatal del Kremlin .