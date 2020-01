¿Qué pasará con el programa Erasmus tras el Brexit? Actualmente hay más de 450.000 alumnos extranjeros estudiando sus carreras o posgrados en universidades de Reino Unido, de los que unos 8.700 son españoles

Una de las preocupaciones en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo viernes es la continuidad de las becas Erasmus. El primer ministro Boris Johnson ha manifestado que no se verán afectadas y que los estudiantes extranjeros que están actualmente estudiando en el país continuarán haciéndolo en las mismas condiciones. Sin embargo, el panorama no está tan claro. El acuerdo de salida alcanzado con la UE es una base, pero la verdadera negociación empieza ahora y se extenderá durante los próximos meses, hasta llegar al trato final que definirá los términos de la relación, ya que el período de transición acaba en diciembre de este año.

Actualmente hay más de 450.000 alumnos extranjeros estudiando sus carreras o posgrados en universidades de Reino Unido, de los que unos 8.700 son españoles. Y en el 2017, 16.561 estudiantes del Reino Unido participaron en Erasmus, mientras que 31.727 ciudadanos de la UE llegaron al Reino Unido.

La asociación de Universidades en el Reino Unido le ha recomendado a los estudiantes que sigan aplicando a la beca si así lo desean, pero muchos muestran sus reticencias, ya que aunque este año todo seguirá tal y como estaba, la situación podría cambiar a partir del 2021. La principal pregunta aún sin respuesta es si el Gobierno seguirá otorgando la financiación necesaria para el programa, y entre cuyos beneficios está el de considerar a los estudiantes extranjeros como locales.

Los parlamentarios del partido Liberal Demócrata propusieron hace unos días incluir una cláusula en el acuerdo de retirada para obligar al Gobierno a negociar la permanencia completa en el programa Erasmus, pero el texto fue rechazado con 344 votos en contra y 254 a favor.

En todo caso, la web oficial del programa educativo en Reino Unido indica que «los términos del acuerdo de retirada del 31 de enero de 2020 indican que el Reino Unido continuará participando en los actuales programas Erasmus plus y European Solidarity Corps» y que por tanto recomiendan «que todos los proyectos Erasmus plus y ESC existentes que tengan un contrato para realizar actividades financiadas continúen poniéndolas en marcha». Además, insiste en que «las organizaciones que tengan la intención de presentar solicitudes de financiamiento también deben continuar aplicando según lo establecido», dando una imagen de normalidad.

Reino Unido ha defendido que no todos los países que participan actualmente en el programa Erasmus son miembros de la UE, como es el caso de Islandia, Noruega, Serbia y Turquía y que por tanto no debería haber ningún problema tras el divorcio de la UE para continuar siendo parte de él. El programa se ejecuta en ciclos de siete años y el próximo será de 2021 a 2027. La Comisión Europea ha propuesto duplicar la financiación hasta llegar a los 30 mil millones de euros, pero es previsible que esto sea beneficioso únicamente para los países de la UE. Además, es necesario que la negociación para participar en el programa se produzca antes de que se establezcan los detalles del próximo ciclo, y algunos estudiantes, profesores y expertos han expresado su temor de que no se llegue a tiempo.

En declaraciones a BBC News, Jane Racz, directora del programa Erasmus en Reino Unido, afirmó que el programa «ha brindado y continúa brindando beneficios significativos al Reino Unido y debemos asegurarnos de que los aspectos positivos del programa no se pierdan a medida que avanzamos a la siguiente etapa», pero no hay pistas aún de que pasará después de diciembre de este año.