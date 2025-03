¿Qué pasa con los comunitarios en el Reino Unido a partir de este 1 de julio?

Este miércoles concluye el plazo para que los comunitarios en el Reino Unido soliciten su permiso de residencia . En caso de no hacerlo, miles de ellos pueden verse abocados a partir del jueves 1 de julio a un limbo legal en el que ... podrían perder parte de sus derechos en ese país como consecuencia del Brexit .

A continuación, las respuestas a algunas de las dudas sobre la situación en que quedan los ciudadanos de la UE en territorio británico.

¿Qué es el Programa de Asentamiento (EUSS, por las siglas en inglés de EU Settlement Scheme)?

Es el registro de residencia en el que tienen que apuntarse los ciudadanos de la UE, el Espacio Económico Europeo o Suiza que hayan vivido en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, día de la consumación del Brexit y que asegura sus derechos a trabajar, alquilar una vivienda, acceder a la sanidad, a la educación y a las ayudas públicas a partir de este 1 de julio, después de que este miércoles 30 de junio acabara el plazo para la inscripción. Quienes viven o vivieron en el pasado al menos cinco años en el Reino Unido, reciben el estatus de asentado o residencia permanente, y a quienes llevan menos de cinco años se les concede el estatus de preasentado o residente temporal, aunque al cumplir los cinco años pueden solicitar el de asentado. Los solicitantes deben completar online tres pasos clave: demostrar su identidad, demostrar que viven o han vivido en el Reino Unido y declarar cualquier condena penal.

¿Cuántas personas se han registrado?

Según las últimas cifras disponibles , se han registrado más de 5,6 millones de personas a día 31 de mayo, de las que se habían procesado 5,27 millones de solicitudes. De ellas, el 52% ha recibido el estatus de asentado y el 43%, el de preasentado. A 31 de marzo (el desglose por nacionalidades es trimestral), los españoles, con 320.850 solicitudes, son la quinta nacionalidad por número de solicitantes después de polacos (con 975.180), rumanos (918.270), italianos (500.550) y portugueses (376.440).

¿Y si he presentado mi solicitud y el 1 de julio no he recibido una respuesta?

Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que los derechos de quienes han presentado la solicitud están protegidos hasta que esta sea procesada y el resultado comunicado a las personas interesadas, y se expedirá un certificado de solicitud como prueba del derecho a trabajar, alquilar una casa, viajar o seguir recibiendo prestaciones, pero diversas organizaciones aseguran que miles de personas podrían caer en un limbo legal.

¿Se va a extender el plazo?

No. El proceso se abrió el 30 de marzo de 2019, con lo cual lleva dos años y tres meses abierto, pero a partir de mañana se recibirán aplicaciones en papel fuera de plazo que, eso sí, requieren la existencia de un «motivo razonable», según las autoridades, para hacerlo.

¿Qué pasa si las autoridades migratorias encuentran a una persona no registrada?

Si las autoridades de inmigración encuentran a una persona que no está registrada aún, le darán una notificación escrita y esta podrá registrarse en un plazo de 28 días. Esa notificación no significa que vaya a ser expulsado del Reino Unido al final del plazo. «Le daremos a la persona todas las oportunidades para registrase en el EUSS. Seguimos buscando otorgar el estatus, en lugar de buscar razones no darlo», aseveran desde el Gobierno, que dice que mantendrá un «enfoque pragmático y flexible» para evaluar las circunstancias personales de quienes no presenten la solicitud en plazo, pero las organizaciones que vienen trabajando para informar a los afectados y ayudan con los procedimientos temen un caos. El número real de afectados parece imposible de calcular, porque nadie sabe realmente el número de residentes que hay en el país debido a que no hay un censo ni un documento físico como el DNI o el NIE español.

¿Qué ocurrirá con los ciudadanos de la UE que se mudaron al extranjero durante la pandemia e interrumpieron su continuidad de residencia?

La continuidad de la residencia no se interrumpirá por períodos de ausencia que no sumen más de seis meses en un año o un período que no exceda los doce meses cuando la ausencia fue por una razón importante.

¿Por qué se rechaza a los solicitantes?

Las denegaciones de idoneidad se realizarán cuando exista evidencia de criminalidad grave o persistente. «Se trata de considerar si una persona representa una amenaza real, presente y suficientemente grave que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad, en lo que respecta a su conducta antes del final del período de transición. Los rechazos son siempre un último recurso, ya que los trabajadores sociales están capacitados para buscar razones para otorgar el estatus», dice el Ejecutivo. En los casos en que se rechace a un solicitante, el Ministerio del Interior le escribirá para explicarle por qué ha sido rechazado y qué pasos debe seguir. Si una persona no está de acuerdo con la decisión de rechazar su solicitud, puede solicitar una revisión administrativa de la decisión.