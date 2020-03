Reunión de ministros de Exteriores La UE no enviará más dinero para atender a los refugiados El Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, se dirigió directamente a aquellos que intentan atravesar la frontera. «No vayan porque no está abierta»

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han criticado la «utilización política» que hace Turquía de los refugiados y emigrantes y han reiterado su respaldo a Grecia en estos momentos de gran presión sobre su frontera. «Si queremos evitar situaciones críticas hay que decir la verdad, no contar a la gente que vaya a Europa porque la frontera está abierta. Dejen de jugar ese juego», dijo el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, que se dirigió directamente a aquellos que intentan atravesar la frontera para decirles que está cerrada. «Quisiera enviarles un mensaje muy claro: no vayan a la frontera porque no está abierta», declaró. «Si alguien les dice que vayan porque podrán entrar en Grecia o en Chipre, no es verdad». Preguntado al término de una reunión de ministros de Exteriores celebrada en Zagreb, Borrell ha insistido en que la UE no se plantea aumentar los fondos que destina a financiar las instalaciones que atienden a los refugiados y emigrantes que se encuentran en Turquía, a pesar de ser consciente de la carga que supone para este país. «Una cosa es reconocer el problema y tener voluntad de ayudar y otra cosa es actuar bajo presión», dijo en una conferencia de prensa.

Sobre el terreno, las noticias que llegan a Bruselas son cada día más preocupantes, puesto que la policía griega se ve frecuentemente obligada a usar medios radicales. Un patrullero danés, que tenía orden de no dejar entrar en aguas griegas a una embarcación con emigrantes, ha desobedecido y los ha depositado en la isla de Lesbos.