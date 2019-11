Una niña de siete años, tiroteada mientras pedía caramelos por Halloween en Chicago

Una niña de siete años disfrazada de abejorro que cumplía en Chicago con el ritual de preguntar «truco o trato» a cambio de dulces, típico de la fiesta de Halloween, se encuentra gravemente herida a consecuencia de un tiroteo en el West Side de Chicago.

El suceso comenzó cuando un grupo de hombres emperzaron a perseguir a otro de 31 años y abrieron fuego, según el sargento Rocco Alioto, encargado de prensa en la Policía. Ese hombre, herido en una mano, fue trasladado al hospital local, donde se encuentra estable.

Sin embargo, dos de las balas impactaron en la niña de siete años, que estaba recogiendo caramelos con su familia. El portavoz del Departamentod de Bomberos, Larry Langford, asegura que la pequeña recibió los disparos en el cuello y fue trasladada por los servicios de emergencia la hospital. Su estado es crítico.

El tiroteo se recogió en un vídeo en el que se aprecia a personas que se encontraban en la calle para preguntar «truco o trato» y que corrían despavoridas para escapar de los disparos.

