Netanyahu retira la petición de inmunidad y arranca de manera formal su procesamiento por corrupción

Benjamin Netanyahu esperó hasta el último suspiro para mover ficha y cuando el parlamento estaba a punto de aprobar la comisión que debía estudiar su petición de inmunidad, decidió retirar su demanda. A las pocas horas de conocer este anuncio, el fiscal general del Estado, Avijai Mandelblit , presentó formalmente en los tribunales la acusación por corrupción del primer ministro y se dio inicio formal a su procesamiento. «No dejaré que mis adversarios políticos utilicen esto para enturbiar el proceso histórico que estoy liderando», declaró Netanyahu desde Estados Unidos, a donde viajó para compartir con Donald Trump protagonismo en la presentación del »plan del siglo». Este inicio del procesamiento no le inhabilita para presentarse a las elecciones del 2 de marzo , las terceras elecciones que vivirá Israel en menos de un año.

El movimiento del primer ministro fue in extremis , pero no inesperado ya que esto le permite evitar un proceso en el que tenía todas las de perder debido a que no cuenta con mayoría suficiente de apoyo en la cámara. El líder de la coalición Azul y Blanco, la fuerza más votada en las últimas elecciones, Benny Gantz , señaló sobre su rival que «se va a juicio y nosotros debemos continuar hacia adelante». Según las palabras del ex jefe del Ejército, que el 2 de marzo volverá a intentar ser el más votado y formar gobierno, «los ciudadanos de Israel tiene una elección clara: un primer ministro que trabaje para ellos o un primer ministro que esté preocupado por él mismo».

Después de tres años de investigaciones, el fiscal general anunció en noviembre su decisión de imputar a Netanyahu por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Los casos contra Netanyahu son los conocidos como «Caso 1000», en el que será imputado por fraude y violación de confianza por recibir regalos por un valor de unos 180.000 euros de empresarios millonarios de Hollywood, a cambio de favores. El «Caso 2000», en el que le imputan también por fraude y violación de confianza debido a la conspiración con el dueño del diario «Yedioth Ahronoth» a cambio de obtener una cobertura favorable. El último caso en explotar, y el más grave, es el «Caso 4000», en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de confianza tras presionar para garantizarse una cobertura informativa favorable para él y su mujer a Walla, portal de noticias propiedad de Shaul Elovitch, principal accionista de Bezeq, el gigante de las telecomunicaciones en el país. A cambio, le habrían ofrecido favores gubernamentales en forma de regulaciones que reportaron millones de dólares a su compañía.

En total se enfrenta a penas de más de diez años de prisión , pero el proceso no parece que vaya a ser rápido. Pueden pasar meses hasta que empiece el juicio y en caso de ser declarado culpable, Netanyahu podría seguir en la vida política hasta agotar todos los recursos y apelaciones posibles, algo que podría demorarse años.