Una nave alemana rescata 64 inmigrantes frente a Libia Salvini: «¿Pide un puerto seguro? Vaya a Hamburgo»

La nave «Alan Kurdi» de la ONG alemana Sea Eye ha rescatado a 64 inmigrantes que navegaban en una lancha neumática con grave riesgo de naufragar frente a las costas de Libia. La ONG ha colocado en Facebook un video en el que se ven los inmigrantes, entre ellos mujeres y niños, sobre su embarcación en dificultad y después a bordo de la «Alan Kurdi»; algunos de ellos se arrodillaban mirando al cielo en gesto de agradecimiento por ser salvados. «Ahora Italia y Malta deben asignar un puerto seguro para el desembarco», ha pedido la ONG «Mediterranea Savigng Human», el proyecto italiano de salvamento promovido por una serie de asociaciones de carácter social y político de izquierdas. Esta ONG se ha hecho también con una nave, la «Mare Jonio», para salvar vidas en el Mediterráneo.

La réplica del ministro del Interior, Matteo Salvini, ha sido inmediata: «Nave con bandera alemana, de una ONG alemana, armador alemán y capitán de Hamburgo. Ha intervenido en aguas libias y pide un puerto seguro. Está bien. Que vaya a Hamburgo».

El alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, muy sensible al problema de la inmigración, ofrece en un comunicado el puerto de la capital siciliana para el desembarco: «Espero que ningún Salvini de turno, ni en Italia ni en Europa, piense en hacer campaña electoral sobre la piel de estos seres humanos. Se indique de inmediato un puerto seguro a esta embarcación y a estos náufragos. Un puerto seguro que no debe ser ciertamente en libia y que, si no se encuentran rápidamente alternativas, podría ser Palermo».