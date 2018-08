El mecánico que robó un avión en Seattle: «Me faltan varios tornillos» «No necesito ayuda, ya he jugado con videojuegos antes», asegura en una conversación con los controladores aéreos

ABC

Madrid Actualizado: 11/08/2018 17:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Grabaciones de audio durante el robo de un avión de Alaska Airlines en el aeropuerto de Seattle, en el estado de Washington (EE.UU.) permiten oír al mecánico de 29 años que se hizo con los mandos del aparato hablando con los controladores aéreos mientras le guiaban para que aterrizara. A pesar de estos esfuerzos, sin embargo, se acabo estrellano en una isla.

En los registros de las conversaciones, colgados en internet por Broadcastify, el hombre se disculpa y confiesa que es un «tipo roto» con varios «tornillos flojos» (lo que en español se podría traducir por «me faltan varios tornillos»). «Hay mucha gente que me cuida, y les va a decepcionar esto que he hecho», asegura Rich (Richard), como se le ha identificado. «Me gustaría pedir perdón a todos y cada uno de ellos -señala-. Solo [soy] un tipo roto, me faltan varios tornillos, supongo. Realmente no lo he sabido nunca hasta ahora».

El departamento del Sheriff describió al hombre como un suicida, aunque no dio más detalles.

«Esto es probablemente como la cárcel para toda la vida, ¿eh? O sea, espero que lo sea, para un tipo como yo», se le oye decir en la grabación.

«Bien -le responde un controlador- no nos vamos a preocupar o pensar en eso. Pero podrías iniciar un giro a la izquierda por favor?»

Se le ofrece un piloto para ayudarle a aterrizar

Más tarde, uno de los controladores habla de poner en la radio a un piloto para ayudar al hombre a controlar la aeronave, pero él contesta: «Qué va, o sea, no necesito mucha ayuda. Yo he jugado con videojuegos antes».

En otro momento, un controlador le felicita: «Enhorabuena, lo has hecho, ahora vamos a intentar que aterrice ese aparato de forma segura y que nadie salga herido en tierra». Rich responde: «Deee acuerdo. Mierda. ¡No sé! No quiero. Yo esperaba que iba a ser, ¿sabes?».