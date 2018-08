Máxima tensión en EE.UU. ante el aniversario de las marchas supremacistas de Charlottesville

Estados Unidos revive este fin de semana la tensión entre grupos de extrema derecha y activistas antirracistas ante el primer aniversario de los sucesos de Charlottesville, la localidad del estado de Virginia donde el 12 de agosto del pasado año unas marchas supremacistasse saldaron con la muerte de una mujer y dos policías.

Un amplio despliegue de agentes de distintos cuerpos policiales patrullaban este sábado las calles de la propia Charlottesville para prevenir posibles disturbios por las movilizaciones convocadas. El gobernador de Virginia, Ralph Northam, declaró incluso el estado de emergencia. Cientos de estudiantes iban a reclamar simbólicamente una plaza del campus universitario en honor al expresidente Thomas Jefferson, que hace un año tomaron neonazis bajo el lema «Unir a la derecha».

Esta elevada tensión se trasladará este año a la capital. Washington D.C. se encuentra en alerta ante la previsión de marchas neonazis, ante la congregación de cientos de nacionalistas blancos este domingo en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca. El acto está organizado por Jason Kessler, un destacado líder de esta corriente.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, condenó ayer «todo tipo de racismo y de actos de violencia», en una llamada a la unidad que lanzó a través de un mensaje en Twitter.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!