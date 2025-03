López Obrador se niega a ayudar a Biden: «No somos colonia»

A pesar de haber enviado una delegación de alto nivel a México a tratar de extraerle a los vecinos del sur cooperación para contener la crisis migratoria, Joe Biden se ha topado con una sorpresa inesperada: la acrimonia de Andrés Manuel López Obrador , quien no esconde su desdén por la nueva Casa Blanca. De nada han valido súplicas y ruegos de Washington para que México ayude en el control migratorio de aquellos que huyen de sus países en Centroamérica. López Obrador ha respondido que esta crisis sin precedentes, con una cantidad récord de menores hacinados en la frontera, es resultado de las expectativas generadas por las reformas de Biden.

En su rueda de prensa la mañana del martes, López Obrador se despachó a gusto contra Biden y el envío de sus emisarios. En un tono que suele emplear al hablar de España , el mandatario mexicano dijo que su país «no es colonia». «No aceptamos visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente y soberano», dijo. «Siempre imaginan que van a venir de EE.UU. a regañarnos o que nosotros entramos en componendas, negociaciones indignas. Se equivocan», añadió.

Fueron unas palabras inusualmente duras, porque todavía estaba en la zona la delegación enviada por Biden para pedir ayuda en la frontera. Posteriormente, tras una reunión sobre asuntos migratorios este mismo miércoles, Biden le encargó la solución de esta grave crisis a su vicepresidenta, Kamala Harris , que poco a poco amasa más poder e influencia en la Administración.

La Casa Blanca envió a la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson , el encargado de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González , y el recién nombrado enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga . Estos se reunieron en la Ciudad de México con altos funcionarios del gobierno mexicano, como el canciller Marcelo Ebrard, para analizar el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo. Y llegaban, eso sí, apenas unos días después de que la propia Casa Banca condicionara el envío de 2,5 millones de vacunas de Astrazeneca a México a que este país ayude con la crisis migratoria.

Luna de miel con Trump

Lejos queda la luna de miel que vivieron México y Washington cuando Trump estaba en el poder. Contra todo pronóstico, ambos mandatarios forjaron una estrecha amistad , y se profirieron todo tipo de halagos. Durante una visita en julio a la Casa Blanca, con todos los honores, López Obrador no temió a las críticas a la hora de respaldar a un Trump ya entrando en campaña electoral. «Usted no nos ha tratado como colonia, al contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso, estoy aquí. Para expresar al pueblo de EE.UU. que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto», le dijo a Trump. «Nos ha tratado como lo que somos: un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano».

Lo cierto es que, después de prometer que México pagaría por el muro que iba a acabar de construir en la frontera, Trump logró de López Obrador enormes concesiones . La mayor, que aceptara las devoluciones en caliente de inmigrantes sin papeles que pedían asilo. Miles de ellos aguardan en México una decisión de las cortes de justicia en un limbo, con la esperanza de entrar en EE.UU. Antes, el propio presidente mexicano desplegó miles de soldados en su parte de la frontera para reforzar la seguridad y prevenir los cruces ilegales. «Gracias por su amistad y por mandar 27.000 soldados a la frontera», le dijo en su día Trump a López Obrador.

Lo cierto es que el número de detenciones de sin papeles en la frontera fue creciendo de forma sostenida, también bajo Trump, hasta que se declaró la pandemia. En 2019 esos arrestos alcanzaron un punto máximo en 12 años: 851.508 detenciones, frente a las 392.579 del año anterior, según cifras del cuerpo de Policía de Frontera distribuidas por el prestigioso centro de estudios Pew. Con la pandemia, el número cayó dramáticamente, a la vez que quedaban completamente cerrados los cruces por carretera excepto en casos de urgencia. El último viaje de Trump como presidente fue precisamente a la frontera para celebrar la construcción de más de 600 kilómetros de muro bajo su mandato.

Decretos para deshacer el legado de Trump

Tras asumir el cargo, inmediatamente, Biden firmó una serie de decretos para deshacer algunas de las medidas migratorias más polémicas de su predecesor. Después, el Gobierno dio indicación a los agentes fronterizos de que a los niños ya no se les devolvería en caliente. Desde entonces, los menores sin acompañar han ido llegando a miles. Las últimas cifras, que han circulado varios diputados que han visitado los centros de detención de menores en Tejas, es que a finales de este mes de marzo habrán llegado a EE.UU. 17.000 menores sin papeles sin la compañía de un adulto, una cifra récord.

El sistema de asilo de EE.UU., que Trump intentó cambiar sin éxito, permite a quienes lo soliciten que esperen una decisión dentro de EE.UU. , con un permiso temporal. A los seis meses, pueden trabajar. Es habitual que las cortes demoren una decisión no meses, sino años, porque están masificadas. Según argumentaba Trump, este era uno de los motivos de que la población de indocumentados en EE.UU. haya crecido hasta 11 millones desde que se aprobara la última amnistía en 1986. Entonces, Ronald Reagan legalizó a tres millones de ilegales.

Ahora, Biden ha prometido una amnistía, pero sólo para quien esté en EE.UU. desde antes del 1 de enero de 2021. Los que lleguen después no podrán beneficiarse. El propio presidente lo ha repetido varias veces, pidiendo a quienes piensen en dejar sus países en Centroamérica que no lo hagan, «porque la frontera sigue cerrada». Eso no ha disuadido a esos menores que no dejan de llamar a la puerta y que ya han saturado los campos de detención temporal en plena pandemia.