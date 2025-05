Londres aplica duras sanciones contra bancos y oligarcas rusos

El Gobierno de Boris Johnson ha decidido dar un paso más en su intento de poner fin a la escalada de tensión en Ucrania imponiendo sanciones a bancos y oligarcas rusos cuya importancia es estratégica para el presidente Vladimir Putin, según anunció el primer ministro en la Cámara de los Comunes. Johnson aseguró que las acciones rusas equivalen a una «invasión renovada» y que las sanciones suponen un «primer bombardeo».

«Esta primera oleada de sanciones golpeará a oligarcas y bancos próximos al Kremlin y envía un mensaje claro de que el Reino Unido utilizará todo su peso económico para dañar el Gobierno ruso y degradar sus intereses estratégicos», declaró la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, que agregó que «estamos preparados para ir mucho más allá si Rusia no da un paso atrás » y advirtió que «restringiremos la capacidad del Estado ruso y de las empresas rusas de recaudar fondos en nuestros mercados, prohibiremos una serie de exportaciones tecnológicas y aislaremos aún más a los bancos rusos de la economía mundial ». Estas sanciones «dirigidas quirúrgicamente» afectarán «duramente» al país, amenazó la ministra.

Fuentes del Ejecutivo detallaron que los oligarcas que forman «el corazón del círculo íntimo de Putin y los bancos que han financiado la ocupación rusa de Crimea han sido blanco de la primera ola de sanciones del Reino Unido en respuesta a la nueva violación de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia». Así, el Gobierno congeló los activos e impuso prohibiciones de viaje a tres miembros destacados de la élite rusa de particular importancia para el Kremlin: Gennady Timchenko, el sexto oligarca más rico del país, fundador del grupo de inversión privado Volga Group, con sede en Luxemburgo, que se especializa en inversiones en energía, transporte y activos de infraestructura; y Boris e Igor Rotenberg, empresarios multimillonarios y miembros del círculo más cercano al presidente ruso.

Los activos de cinco bancos rusos que según el Gobierno británico están involucrados en la financiación de la ocupación también han sido congelados con efecto inmediato , a saber, el Bank Rossiya, particularmente cercano al Kremlin, el Black Sea Bank for Development and Reconstruction, el IS Bank, el Genbank y el Promsvyazbank, este último fundamental para el sector de defensa de Moscú.

Además, el Ministerio británico de Exteriores llamó el martes a consultas al embajador ruso en Londres, Andrey Kelin, para informarle de «la protesta formal del Reino Unido ante la Federación Rusa por el continuo socavamiento por parte de Rusia hacia la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y por su descarada indiferencia hacia sus compromisos y obligaciones internacionales», detalló el ministerio en un comunicado. Un portavoz detalló que «hemos convocado hoy al Embajador para enfatizar que tales acciones son una violación del derecho internacional» y añadió que «el Reino Unido reitera su compromiso inquebrantable con la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania e insiste en que Rusia retire inmediatamente todas sus fuerzas militares». «Le dejamos claro al embajador ruso que Rusia pagará el precio de sus acciones mediante más sanciones si no retira sus tropas », explicó el portavoz, que también afirmó que «el Reino Unido ha instado a Rusia a que explique su reconocimiento de la llamada ‘República Popular de Donetsk’ y de la ‘República Popular de Luhansk’», así como «el movimiento de fuerzas militares hacia Ucrania».

Deuda soberana

La decisión del Ejecutivo británico de sancionar al régimen de Putin no se queda en esas medidas, sino que, según un comunicado oficial, en caso de que produzcan «nuevos actos agresivos de Rusia contra Ucrania, hemos preparado un paquete sin precedentes de sanciones adicionales listo para ser aplicado », que incluye «un amplio conjunto de medidas dirigidas al sector financiero ruso y al comercio». Fuentes gubernamentales detallaron que «si Rusia no desescala, el Reino Unido introducirá en breve una legislación que, entre otras medidas, evitará que Rusia emita deuda soberana en los mercados del Reino Unido». «Trabajando con nuestros socios, aislaremos efectivamente a Rusia de la economía global y haremos que sea mucho más difícil para los oligarcas y las empresas operar fuera de sus propias fronteras”, dice el comunicado.