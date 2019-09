Justin Trudeau dice no recordar cuántas veces se pintó la cara de negro

Nuevas fotos y un vídeo de Justin Trudeau disfrazado como una persona de color, con la cara pintada de negro, han aparecido en las últimas horas después de que el primer ministro canadiense se disculpase por una foto «racista» hecha en 2001.

El vídeo, dado a conocer por «Global News», muestra a Trudeau con la cara pintada de negro, una camiseta y pantalones vaqueros rasgados, haciendo gestos con la cara mientras se ríe. La grabación podría haber sido filmada hace 20 años.

