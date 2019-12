El dilema de Nancy Pelosi

José M. de Areilza - MONNET & CO.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lleva dos años intentando que sus correligionarios demócratas no desencadenen el juicio político contra Donald Trump. Esta semana no ha tenido más remedio que impulsar el trámite que permite formalizar una acusación formal antes de Navidad. Las palabras que ha elegido al presentar su decisión son muy reveladoras de una desgana completa, «no nos dejan otra opción que actuar». Los cargos que se barajan serían abuso de poder, posible soborno y obstrucción al Congreso.

La investigación de lo sucedido en Ucrania demuestra el uso por el presidente de recursos públicos, en este caso ayuda militar, a cambio de beneficios personales, ayuda desde Kiev para dañar la reputación del candidato Joe Biden. El ala izquierda del partido demócrata además quiere inculpar a Trump por obstrucción a la justicia, invocando el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Pelosi es una política de larga trayectoria, preocupada con la deriva populista y radical de los militantes de su partido. Es consciente que con el impeachment brinda a Trump un nuevo argumento victimista con el que movilizará a su base y obtendrá una victoria segura en el Senado, controlado por los republicanos. ¿Para qué permitir esta nueva polarización del legislativo?

Pelosi ha resuelto el dilema sin entusiasmo: al fin y al cabo, su deber es defender la Constitución y la democracia, no puede enfrentarse a la mayoría de los congresistas demócratas, un 50% de la población está a favor y siempre cabe la posibilidad de que Trump acabe autodestruyéndose durante el juicio en algún momento de exaltación tuitera. Las primarias demócratas con una docena de candidatos en la pelea ofrecen poca esperanza de que surja un candidato portador de un mensaje claro y atractivo con el que desbancar al presidente. Trump ha reclamado dos cosas, el amparo del Supremo (algún asesor, no obstante, le habrá dicho que este tribunal no puede intervenir), y un juicio rápido en el Senado. La que de verdad espera que pase cuanto antes el impeachment es Nancy Pelosi.