Reaparece Kim Jong-un en una fábrica de abono después de tres semanas de ausencia Con buen aspecto y sonriente, el joven dictador de Corea del Norte inaugura una planta de fertilizantes para acallar con profusión de fotos los rumores sobre su salud e incluso su muerte

Pablo M. Díez SEGUIR Corresponsal en Pekín Actualizado: 02/05/2020 11:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de tres semanas de ausencia que han disparado todas las especulaciones sobre su salud y hasta rumores de que había muerto, ha reaparecido el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Con motivo del Día del Trabajo, lo hizo este viernes inaugurando una fábrica de fertilizantes en Sunchon, al norte de Pyongyang. Para acabar con las conjeturas, la agencia estatal de noticias KCNA lo ha mostrado en varias fotos cortando la cinta roja en la ceremonia de apertura y visitando las instalaciones.

Ataviado con un traje negro «tipo Mao», Kim lucía buen aspecto y sonriente. En el acto le acompañaban su hermana y «mano derecha», Kim Yo-jong, el vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores, Pak Pong-ju, y el «premier» Kim Jae-ryong, pero no el número dos del régimen, Choe Ryong-hae. Para despejar las dudas sobre la veracidad de las imágenes, algunas de ellas muestran la fecha del 1 de mayo y el motivo de la inauguración, a la que acudió una multitud engalanada para la ocasión que soltó los globos de colores típicos en las celebraciones del régimen.

«Todos los asistentes rompieron en estruendosos gritos de "¡Hurra!" a la mayor gloria del Líder Supremo, que ha traído un nuevo cambio en el desarrollo de la industria de fertilizantes con estilo Juche y ha dirigido el gran avance revolucionario para fortalecer la economía autosuficiente y llevarla a la victoria con su mando sobresaliente», recogió la KCNA con su pomposidad habitual, que se antoja algo excesiva para lo que no deja de ser una simple fábrica de abono. Pero la reaparición de Kim Jong-un parecía exigir tan amplio despliegue y, según observan algunos analistas en Twitter, su hermana hasta hizo algo que no es usual en ella: maquillarse los ojos. Un pequeño y frívolo detalle que demuestra que la propaganda sabía que estas fotos iban a ser escrutadas con lupa. Además, cualquier motivo es bueno para ensalzar la ideología Juche de autosuficiencia de este hermético régimen comunista. Aunque una planta de fertilizantes no parece demostrar una tecnología demasiado sofisticada, tiene un enorme valor simbólico por su importancia para las cosechas. Especialmente ahora que algunas informaciones apuntan a una nueva crisis alimentaria en Corea del Norte y muchos todavía recuerdan la «Gran Hambruna» de los años 90, que diezmó la población.

Kim Jong-un corta la cinta en la ceremonia de inauguración de la fábrica de fertilizantes - AFP

Por ese motivo, la KCNA aseguró que Kim había expresado su «satisfacción por esta maravillosa creación» y «establecido las tareas y modos para desarrollar nuestra industria química con una orientación correcta, como exige el nuevo siglo». A tenor de la agencia, el joven dictador inspeccionó «los procesos de producción de materias primas y empaquetado y fue informado sobre la gestión de la fábrica».

Con esta reaparición, Kim Jong-un quiere acallar las sospechas que había suscitado su ausencia desde el 11 de abril, cuando se le vio por última vez presidiendo una reunión del Politburó. Aunque la propaganda informaba de sus actividades, como enviar cartas a otros dirigentes, no mostraba imágenes suyas. Como se perdió el 15 de abril el aniversario del nacimiento de su abuelo y fundador del régimen y también el del Ejército el día 25, habían saltado las más diversas especulaciones sobre su salud. Empezó el portal especializado Daily NK informando de que había sido operado del corazón y luego siguió la CNN, asegurando que se hallaba en «grave peligro». Con fuentes poco claras, algunos medios asiáticos menores incluso publicaron que había muerto o se encontraba en estado vegetativo, pero tanto los gobiernos de Corea del Sur como Estados Unidos desmintieron estas noticias. Además, imágenes por satélite distribuidas por el portal 38 North mostraron su tren particular en el complejo costero de Wonsan, donde también se vieron yates de lujo que indicarían que se encontraba allí. A juicio de algunos expertos, había ido a recuperarse de alguna intervención médica o para refugiarse del coronavirus, ya que la agencia Reuters publicó que China había enviado un equipo de médicos para atenderlo pese a que Corea del Norte, extrañamente, no ha informado de ningún caso en su territorio.

No es la primera vez que Kim Jong-un desaparece del ojo público durante una temporada. A tenor de la agencia surcoreana Yonhap, este año ya lo ha hecho tres veces durante más de diez días. Su ausencia más larga fue en septiembre de 2014, cuando se le perdió el rastro durante 40 días y reapareció después con un bastón y cojeando, al parecer porque se le había extirpado un quiste en el tobillo. Obeso, fumador compulsivo y con voz cazallera, el joven dictador parece tener unos hábitos tan poco saludables que ya están alimentando en Occidente las quinielas sobre una posible sucesión si le ocurriera algo. Aunque todo es un misterio en Pyongyang, muchos analistas creen que le relevaría su hermana Kim Yo-jong, que se ha convertido en otra figura omnipresente. Pero, de momento, el dictador quiere despejar todas las dudas con su presencia, muy simbólica, en esta fábrica de abono.