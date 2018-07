Imnra Khan lidera el recuento provisional en Pakistán El partido Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI), del exjugador de críquet, lidera el conteo no oficial y parcial de las elecciones generales

Pakistán se ha despertado en el caos electoral este jueves. El partido saliente ha denunciado un «fraude descarado» y ha rechazando los primeros resultados extraoficiales de las elecciones legislativas, que sugieren una victoria para el ex campeón de cricket Imran Khan.

El conteo de las boletas se ha demorado mucho. Según los informes de los medios locales, apenas la mitad de los votos se habían contabilizado unas 18 horas después de que finalizara el día de la votación. La Comisión Electoral de Pakistán (PCE) ha justificado esta lentitud por «problemas técnicos» relacionados con el uso de nuevo software electoral.

«Estas elecciones no están contaminadas (...) Son 100% justas y transparentes», ha dicho su director, Sardar Muhammad Raza, en una conferencia de prensa, la tercera para el ECP durante esta semana. noche electoral fuera de lo común.

El periódico local «Dawn» ha informado este jueves que «Imran Kham está en camino de convertirse en primer ministro». Pero ni sus allegados, ni el ejército, que estos últimos meses le ha servido de apoyo, han declarado nada.

Violentas votaciones

La violencia empaña una vez más las elecciones generales en Pakistán. Un ataque suicida mató el miércoles al menos a 30 personas y dejó a decenas heridas en la entrada de un centro electoral de la ciudad de Quetta, en el suroeste del país. De acuerdo con la agencia AFP, el atentado tuvo lugar cuando un kamikaze intentó entrar en un colegio electoral, haciéndose estallar al ser interceptado por la Policía. Entre los fallecidos se encuentran civiles y policías. El autodenominado Estado Islámico (Daesh) reivindicó el atentado que aumenta, aún más si cabe, la tensión entre los diferentes partidos. Mas de 100 millones de paquistaníes estaban llamados a las urnas en unos apretados comicios que enfrentan al héroe nacional de críquet, Imran Khan, contra el partido del encarcelado ex primer ministro Nawaz Sharif.

Poco después de los hechos, tanto Shahbaz Sharif, líder de la Liga Musulmana de Pakistán ( PML-N), el frente que acaba de terminar su mandato, como Imran Khan, del Movimiento por la Justicia (PTI), condenaron la matanza.

800.000 soldados

Éste no ha sido el único incidente de la jornada: el lanzamiento de una granada en otro centro de votación en el distrito de Khuzdar dejó un policía muerto y tres heridos. Más de 800.000 soldados y policías han sido desplegados para preservar la seguridad después de que varios asesinatos de candidatos y atentados a lo largo de la campaña electoral hayan provocado 180 muertos. El pasado 13 de julio un atentado suicida del autodenominado Estado Islámico causó 149 muertos en un mitin en la provincia de Baluchistán.

Las elecciones en Pakistan suponían, hasta el momento, la alternancia de dos formaciones en el poder: el Partido del Pueblo Paquistaní (PPP) de la dinastía Bhutto y la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), de la familia Sharif. Se suma a ellos ahora el movimiento del excampeón de críquet, Imran Khan.

Del resultado de las elecciones, que se conocerá a lo largo del jueves, no se espera una mayoría absoluta para ninguno de los candidatos. Shahbaz Sharif, hermano del ex primer ministro Nawaz Sharif, condenado a diez años de cárcel por corrupción, acusa a las Fuerzas Armadas y a la Justicia de haber hecho todo lo posible por perjudicar a su partido, incluso forzando a sus candidatos a cambiar su lealtad. El candidato del PTI, Imran Khan, quien se perfila como ganador tras los últimos resultados del conteo, promete por su parte derrocar a una élite política depredadora que obstaculiza el desarrollo de la empobrecida nación musulmana de 208 millones de habitantes, donde la tasa de analfabetismo supera el 40%.; y ha pedido la salida de las tropas de EE.UU.. El tercer aspirante, aunque sin apenas posibilidades, es el joven Bilawal Bhutto, quien trata de recuperar la herencia de su madre, la popular Benazir.

¿Cambio de rumbo?

Las elecciones generales celebradas en Pakistán este miércoles suponen la segunda vez que un Gobierno civil traspasa el mando a otro tras un periodo legislativo completo y a través de elecciones democráticas.

Según las encuestas de opinión, la batalla que libran Imran Khan, del PTI, y Shahbaz Sharif del PML-N, no arrojará una claro vencedor a pesar de que Khan, considerado el candidato preferido del sector castrense y el que está liderando el recuento provisional, se sitúa como favorito aunque por un escaso margen. La situación depende sustancialmente del papel de los militares, quienes han gobernado el país casi la mitad de sus 71 años de historia desde su fundación en 1947 y constituyen la institución más fuerte de Pakistán. No en vano, el proceso electoral ha estado plagado de reproches contra las fuerzas armadas por intentar inclinar la balanza a favor de Khan después de numerosos desencuentros con Nawaz Sharif en lo que atañe a la política exterior y de seguridad. Antes de ser destituido, Sharif, había logrado cierta autonomía con respecto a los militares consolidando una posición cada vez menos controlable.

Defensores de los derechos humanos, políticos y observadores han acusado a los militares de amenazar y presionar a diferentes medios y activistas. Igualmente, sectores diplomáticos han expresado su preocupación sobre posibles casos de manipulación de los comicios al gozar el Ejército de amplios poderes dentro de los colegios electorales. Las Fuerzas Armadas lo niegan y rechazan cualquier papel directo en la elección del vencedor.

El país se encuentra en una incipiente crisis económoca: Pakistán afronta una posible crisis de pagos a causa del déficit comercial y una deficiencia de divisas que ha llevado al Gobierno interino a iniciar el proceso preliminar para negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país vive además un empeoramiento de sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y sufre una creciente escasez de agua en el país.