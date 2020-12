Una explosión «intencionada» sacude el centro de Nashville la mañana de Navidad

Una explosión, que las autoridades creen que fue intencionada, sacudió el centro de Nashville, la principal ciudad de Tennessee en la mañana del día de Navidad. Al menos tres personas fueron hospitalizadas, aunque ninguna de sus vidas corría peligro.

El FBI y las autoridades locales están investigando el incidente. «Creemos que esto fue un acto intencionado», aseguró el portavoz del Departamento de Policía de Nashville, Don Aaron, que explicó que el edificio junto al que se produjo la explosión ha sufrido «daños importantes». Hubo también destrozos en los edificios y mobiliario urbano en las inmediaciones.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj