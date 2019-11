EE.UU. no desmiente que esté estudiando sancionar a España El Ministerio de Borrell afirma tener garantías de que la Casa Blanca no lo hará

David Alandete Washington Actualizado: 02/11/2019 02:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El gobierno de España asegura que ha recibido garantías de la Casa Blanca de que esta no dictará sanciones en su contra por una supuesta ayuda que el ejecutivo de Pedro Sánchez habría prestado al régimen de Nicolás Maduro, a través del Banco de España. Hasta ayer, en Estados Unidos, ni la Casa Blanca, ni el departamento de Estado, ni el del Tesoro habían desmentido esa información, que publicó la agencia Bloomberg el jueves, citando a altos funcionarios norteamericanos como fuente.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desmiente que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya planteado ningún tipo de medida sobre España en relación con Venezuela», asegura un comunicado hecho público por el gobierno español ayer. «Tras los contactos, tanto con las autoridades norteamericanas en Washington como con la embajada de EE.UU. en Madrid, el Gobierno está en condiciones de desmentir que se haya planteado dicha medida».

Como apunta el gobierno español, en EE.UU. sólo se pueden aplicar sanciones mediante un procedimiento en el que concurren los departamentos de Tesoro (Economía) y Estado (Exteriores), algo que hasta la fecha no se ha planteado. La agencia Bloomberg, sin embargo, publicó que altos funcionarios en el Tesoro presionan al presidente Donald Trump para que este castigue a España por unas supuestas transacciones entre el Banco de España y el Banco Central de Venezuela.

Según explica el Banco de España a través de un portavoz, que niega que haya ninguna ayuda al régimen de Maduro, «la cuenta a la que hace referencia la noticia sólo permite realizar transferencias con origen y destino en el Banco Central de Venezuela. Está abierta desde hace años y es una más de las cuentas que varios bancos centrales tienen abiertas en el Banco de España. El saldo de la misma es relativamente pequeño y no ha tenido variación significativa en el último año».

Esa cuenta venezolana, que según Bloomberg sería motivo de represalia por parte de EE.UU. después de las elecciones generales del 10 de noviembre, sólo sirve, según el Banco de España, «para el pago de gastos de funcionamiento habituales de las relaciones diplomáticas entre ambos países y de organismos supranacionales para hacer llegar fondos a sus oficinas en Venezuela». En febrero el gobierno de Pedro Sánchez reconoció como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó y como enviado diplomático suyo a Antonio Ecarri.

Este diario ha pedido una valoración oficial a portavoces del gobierno norteamericano, incluidos los del Tesoro, que no han respondido a esas solicitudes y no han desmentido de momento públicamente a Bloomberg. El 18 de octubre entraron en vigor unos duros aranceles (impuestos a las importaciones) de EE.UU. sobre productos europeos que afectan al campo español, sobre todo a la aceituna y el aceite. El gobierno español confía en que la Comisión Europea pueda negociar un pronto levantamiento de esos aranceles.

Preguntada por este diario en la Casa Blanca, la asesora especial del presidente de EE.UU., Kellyanne Conway, dijo que Donald Trump “no teme aplicar sanciones si cree que son necesarias y útiles, aunque no he hablado con él directamente del caso de España”. Conway, una de las principales estrategas políticas en la presidencia estadounidense, no ha desmentido directamente a Bloomberg y ha dicho: «Ya sabemos cuál es la postura del presidente sobre Venezuela y el régimen brutal que hay en ese país, el señor [Juan] Guaidó estuvo aquí en la Casa Blanca, y le apoyamos, estamos con él, y estamos del lado del pueblo venezolano, que es lo más importante en este problema. No queremos que sufran todavía más. Cada venezolano ha perdido de media nueve kilos de peso».

Este diario pidió también una valoración oficial a portavoces del gobierno norteamericano. Un alto funcionario dijo que «el presidente Trump ha dejado claro que iremos hasta el final con Venezuela: la comunidad internacional debe tomar buena nota la hora de hacer negocios con Maduro».

A pesar de recientes desencuentros —como cuando el ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, acusó a EE.UU. de enfrentarse a la crisis de Venezuela «como un cowboy»— el gobierno español sostiene que Madrid y Washington “mantienen una estrecha y fluida relación, y trabaja coordinadamente en el interés común de ambas naciones. Esa colaboración también se pone de manifiesto en el caso de Venezuela donde ambos países apostamos por una pronta resolución de la situación”.

Hay sin embargo una desavenencia crucial entre ambos países con respecto a la crisis humanitaria en Venezuela, que suma ya casi cinco millones de refugiados. España, como la Unión Europea, ha pedido que haya elecciones cuanto antes en Venezuela. La postura oficial de la Casa Blanca es que no puede haber elecciones mientras Maduro siga en el poder ya que el régimen impide comicios libres y transparentes.