En directo: miles de defensores de las armas protestan en Virginia contra las nuevas restricciones

Actualizar

15.09Temen que aprueben una ley para requisar fusiles de asalto Muchos de los manifestantes pertenecen a milicias armadas que se han organizado y acuden a protestar porque temen que los demócratas aprueben una ley para requisar fusiles de asalto como este. George, uno de los manifestantes, viene armado con un fusil desde el norte del Estado. Dice que el Gobierno quiere quitarle las armas y prohibirle adquirir nuevas. Cree que obedece a un plan para echar a Trump de la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

D. Alandete

15.04«Hay una campaña a nivel nacional para retirar las armas» Brandon viene de Nueva York. Es dueño de un campo de tiro. Denuncia «una campaña a nivel nacional para retirar armas a quienes las poseen legalmente». El arma que porta es un Barrett M107.

D. Alandete

14.55Milicias armadas se organizan para acudir a la protesta Muchos de los manifestantes pertenecen a milicias armadas que se han organizado y acuden a protestar porque temen que los demócratas aprueben una ley para requisar fusiles de asalto como el que se aprecia en la imagen supererior.

14.52«Nos impiden acceder a los edificios públicos a protestar» «Esta es la prueba de que el Gobierno nos impide acceder a nuestros propios edificios públicos para protestar contra el robo de nuestro derecho a tener armas», dijo a ABC Joshua Godaire, fontanero de 43 años y padre de dos hijas, también antes de la concentración ante las vallas del Capitolio.

14.48«Los delitos se cometen con armas robadas» «A los que cumplimos las leyes nos quieren quitar las armas, pero no se dan cuenta de que los delitos con armas de fuego se cometen con armas robadas. A esos criminales no les importa si les dejan tener armas o no. Las compran de contrabando o las roban», aseguraba unas horas antes de la manifestación Jack Garland, jubilado de 67 años.

14.43Miles de defensores de las armas se congregan frente al Capitolio Miles de personas, una gran parte de ellas armadas, rodean ya el Capitolio de Virginia en Richmond en una jornada de protesta contra la restricción de la tenencia de armas. Muchas de ellas lucen atuendo militar. En su mayoría son hombres pero hay algunas mujeres. Es una jornada festiva en EE.UU. y desde hace años este día de aprovecha para hacer lobby en el Capitolio a favor de asuntos políticos. Este año, los grupos a favor de las armas protestan por unas leyes aprobadas la semana pasada por los demócratas. El gobernador ha declarado el estado de emergencia.