Confirman que Chávez murió dos meses antes de la fecha anunciada La que fue fiscal durante el Gobierno de Chávez afirma que nunca llegó a ver el acta de defunción en la fecha que anunciaron la defunción

Ludmila Vinogradoff

El ex presidente Hugo Chávez sigue generando polémicas después de muerto. Por primera vez un oficialista como Diosdado Cabello, el número dos del régimen de Nicolás Maduro, confirma que el difunto no murió el 5 de marzo de 2013, sino dos meses antes, el 28 de diciembre de 2012, según lo revela la ex fiscal Luisa Ortega Díaz.

En una entrevista concedida por Ortega a la periodista Sebastiana Barráez en Bogotá y publicada por el portal Punto de Corte del chavista disidente Nicmar Evans, fue censurada por el régimen y sacada de circulación, lo que muestra la línea oficial de mantener ocultas las informaciones que comprometen su permanencia en el poder.

La entrevista en donde la fiscal general destituida hace un año por cuestionar la ruptura constitucional, revela detalles de las relaciones entre Maduro y Cabello y confirma las condiciones fraudulentas en las que se produjo el traspaso de mando entre Chávez y su heredero, publicadas por ABC, y las acusaciones judiciales contra Maduro.

Hugo Chávez murió de un agresivo cáncer denominado «rabdiomiosarcoma» en el bajo vientre, que fue tratado en Cuba. El chavismo mantuvo su enfermedad y posterior fallecimiento en total secretismo. La verdad implica graves acusaciones jurídicas y legales sobre la permanencia fraudulenta de Maduro en el poder desde el principio.

Luisa Ortega aclara que no estuvo vinculada con las decisiones que se tomaron tras el fallecimiento real de Chávez para evitar la transición que establece la Constitución nacional sobre la muerte y abandono absoluto del cargo presidencial.

«Si yo hubiese participado de las decisiones que tomaron en ese momento, lo diría (2012). Lo que sí te puedo decir, es que yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre y me llama Diosdado: 'Vente, que Chávez se murió’. Pero después me llama para decirme que no se murió», explicó en la entrevista.

Dijo que nunca le entregaron el acta de defunción del presidente. La muerte del antecesor de Nicolás Maduro fue anunciada el 5 de marzo de 2013 y sus funerales duraron nueve días. «Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas; incluso, tenemos una investigación sobre ese caso», manifestó al portal web.

Cuando se le preguntó si era el cuerpo de Chávez en el cofre que se presentó al público durante los doce días del funeral en un ambiente cálido tropical de la Academia Militar en Caracas, la fiscal respondió: «’No sé si era él quien estaba en el ataúd, tampoco sé si realmente venía en ese cajón desde el Hospital Militar, a las 12 del mediodía, hasta Fuerte Tiuna, con ese sol inclemente, lo que atenta contra la conservación del cadáver», agregó la fiscal.

Luisa Ortega también reveló que existe un conflicto entre Diosdado y Maduro. «Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado está convencido de que en las elecciones, que debieron ser en diciembre de este año, él sería el candidato. Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder. Ellos se ponen de acuerdo porque lo que están defendiendo es ese grupo delincuencia y, como todo delincuente, tienen códigos y saben que deben permanecer unidos; de lo contrario, los van a derrotar y a enjuiciar».