El centro-derecha gobernará Rumanía, pero sin el hasta ahora primer ministro, Ludovic Orban

El cierre de las urnas en Rumanía , en las elecciones del pasado domingo, ha dado lugar a una frenética sucesión de acontecimientos políticos, a causa de un resultado que tomó a todos los partidos por sorpresa . Con más del 99% de los votos escrutados, el opositor Partido Socialdemócrata (PSD) se hizo con más del 30% de los sufragios y el gobernante Partido Nacional Liberal (PNL) apenas obtuvo un 25% de apoyos, debido fundamentalmente a la participación históricamente baja, del 31,84%, por el miedo de los votantes a contagiarse en los colegios electorales.

Este resultado pareció por un momento entregar el relevo al PSD, aunque el presidente Klaus Iohannis se negó a encargar a su candidato que formase gobierno tras comprobar, en un rápido sondeo con sus dirigentes, que no tenía los suficientes apoyos. Pocas horas más tarde, y a pesar de haber declarado la noche electoral que estaba «seguro» de que su partido había ganado las elecciones y que se debía esperar a que terminara el recuento de votos, dimitía el primer ministro, Ludovic Orban , rostro del grupo de centro-derecha que ha perdido los comicios a pesar de que en enero, inmediatamente antes de estallar la crisis sanitaria, las encuestas le otorgaban un 45% de intención de voto. «He decidido renunciar a mi mandato de primer ministro, después de un año y un mes en los que Rumanía se ha enfrentado a un período extremadamente difícil», anunció Orban, aludiendo a la pandemia y a la crisis económica .

El presidente Iohannis movió la siguiente ficha, designando a un primer ministro interino, el titular de Defensa, Nicolae Ciuca , de 53 años y general del Ejército de Tierra, que llegó al Ejecutivo en noviembre de 2019 tras derrocar al anterior gabinete socialdemócrata en una moción de censura, que permanecerá en el cargo hasta que el Parlamento rumano salido de las urnas esté listo para investir a un nuevo jefe de gobierno y se conforme un nuevo gabinete. Iohannis ha dejado claro que no hay una mayoría estable que pueda apoyar un gobierno del PSD y que permanece a la espera de que el PNL designe a la persona a la que encargará la formación de gobierno, un primer ministro de centro-derecha que logre una coalición entre el PNL gobernante, la alianza centrista USR-Plus, que obtuvo un 16% de los votos, y quizá otros partidos afines.

Entre los posibles socios, en cuarta posición y con un 9% de los votos, se sitúa la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), una formación de corte nacionalista que debutaba en unas parlamentarias. Y el quinto partido es la Unión Democrática de los Magiares de Rumanía (UDMR), que representa a la minoría húngara del país balcánico y consigue alrededor de un 6%.

Rechazo del presidente a los socialdemócratas

Constitucionalmente, el presidente rumano decide con libertad a quién encarga la formación de gobierno si el partido vencedor no logra una mayoría absoluta. Y Iohannis no ocultó durante la campaña electoral que su opción de gobierno era una coalición entre PNL y USR-Plus, un partido de centro liberal fundado en 2016. Abiertamente, ha señalado que no desea la vuelta al poder de los socialdemócratas, asociados con enormes y recientes escándalos de corrupción que han llevado incluso al exlíder del PSD, Liviu Dragnea , a cumplir en estos momentos una pena de cárcel, además de con una crisis económica brutal, que ha obligado a emigrar a una importante parte de la población (sólo en España hay 670.000 rumanos) y que ha convertido el país en el de mayor exportación en el tráfico de personas de Europa.

Aunque no tenga posibilidades de formar gobierno, se espera que el PSD designe un candidato a primer ministro, para poner al menos en una situación incómoda a Iohannis, y según su líder, Marcel Ciolacu , el hombre sería el prestigioso médico Alexandru Rafila , representante de Rumanía en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuyos consejos han sido muy apreciados durante la pandemia por la población rumana.

